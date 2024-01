Tarlós István: Nincs értelmezhető projektje a mostani városvezetésnek

– A főváros elbóbiskolt, ki tudja, milyen indítéktól vezérelve, vagy véletlenül. Ha nem jár le a szerződés, ez az egész helyzet elő sem áll, de kicsúsztak a határidőből, pedig volt elég idejük. A megállapodásról – amiben pedig a fővárosnak erős jogosítványai voltak – nem novemberben, hanem legkésőbb már tavaly júniusban el kellett volna kezdeni érdemben egyeztetniük – mondta Tarlós István a Híradó.hu-nak.

Mint korábban beszámoltunk róla: Karácsony Gergely és Draskovics Tibor fúrták meg a Budapest-bérletet, ugyanis nem fogadták el Lázár Jánosék ajánlatát. Tarlós István leszögezte: általában érthetetlen késedelmek jellemzik egyébként a jelenlegi városvezetést. Hozzátette: máig nincs sem szakmai, sem pénzügyi indoka például annak, hogy a Lánchíd vagy a Blaha Lujza tér felújításával miért csúsztak az időben olyan sokat.

– Amennyiben most elfogadják Lázár János ajánlatát, Budapest és az agglomeráció lakossága kétségtelenül jól fog járni, de a kormány jóvoltából, mivel a fővárosnak csökkentenie kell a tarifákat, ha meg akarja őrizni a Budapesti Közlekedési Központ versenyképességét. A vármegyei havi bérlet jelenleg olcsóbb, mint a Budapest-bérlet, tehát valószínű, hogy az emberek nem a drágábbat választják majd. Egyezkedés hiányában előbb-utóbb lényegében érdektelenné válik a Budapest-bérlet, és várhatóan csökkenni fog a BKK, pontosabban a BKV saját bevétele. Azt nem tudni, hogy jelenleg folyik-e eszmecsere, még bő egy hónapig van elvi lehetőség a megegyezésre – fogalmazott.

Vitézy Dávidot jelöli az LMP?

Tarlós István szerint egyetlen értelmezhető, önállóan indított nagy projektje sem volt a jelenlegi városvezetésnek. Mint fogalmazott, amit csináltak, az is jó részt észszerűtlen. A forrásokhoz és a 2010–19 közti időszakhoz képest az önálló teljesítmény 2019 óta nagyon szerény volt.

A főváros és a kormány együttműködésében pedig állítható Tarlós szerint, hogy nem a kormány jelentette az elsődleges akadályt.

Arra a felvetésre reagálva, hogy Vitézy Dávid főpolgármesteri jelölését az LMP dobta be a köztudatba Tarlós István elmondta: az LMP is olyan párt, amelyik keresi azt a helyet a politikai palettán, ahonnan valahogy meg tud kapaszkodni, hogy elérje a parlamenti küszöböt. Mint mondta, az LMP deklaráltan ellenzéki párt, így Vitézy is egyértelműen ellenzéki jelöltnek számít, ha a jelölésüket elfogadja.

Nekem nem biztos, hogy ő lenne a legelső, aki eszembe jutna erre a pozícióra, de nem a Fidesz álláspontját fogalmazom meg. Lehet, hogy a Fidesz tetőtől talpig mást gondol erről az egészről, mint én

− fogalmazott. Tarlós elmondta: a főpolgármesternek van politikai, értékrenddel összefüggő szerepe, ha nem is kell úgy túlzásba vinni, ahogy jelenleg történik. Ezért, ha valaki ért a közlekedéshez, az szükséges, ám nem biztos, hogy elégséges feltétele annak, hogy képes legyen megfelelni a főpolgármesterrel szemben támasztott követelményeknek.

Karácsony esélyei

Tarlós István szerint Karácsony Gergely nincs túl megnyugtató helyzetben, de cáfolhatatlan, hogy így is komoly esélye lehet Budapesten. Hozzátette: ellenzéki média igyekszik eladni az ellenzék „legerősebb emberé”-nek,

bár nem tudni, Gyurcsány úr mit szól ehhez.

– Ugyanakkor az is tény, hogy megoszlanak a vélemények a teljesítményéről a kormánnyal kialakult viszonyától függetlenül is. Van egy jelentős számú, elvakult, tántoríthatatlan rajongói köre, de ez a közel kétmilliós Budapesten nem döntő. Az őt 2019-ben jelölő pártok száma csökkent azóta. Karácsony Gergely saját pártja, a Párbeszéd hangos ugyan, ám ki sem látszik a földből. Amennyiben nem egyedüli ellenzéki jelölt lesz, akkor könnyen megszorulhat Karácsony − fogalmazott. A főváros egykori főpolgármestere szerint

Karácsony számára kihívás lehet Vitézy felbukkanása.

Úgy véli, tisztulni fog a kép, ha minden párt hivatalosan bejelenti a jelöltjét, ám még akkor is ott lesz a visszalépések, visszahívások lehetősége.

Ki lehet a Fidesz főpolgármester-jelöltje?

Tarlós István Szentkirályi Alexandrát jó választásnak gondolta korábban, mert rendelkezik már önkormányzati vezetői gyakorlattal, ismeri a várost, és jó szavazatszerző képességet feltételezett róla. Azonban mint fogalmazott: kiderült, hogy Alexandra már nem is érdeklődik a pozíció iránt.

Másfelől fogalmam sincs, hogy a Fidesz vezetőinek jelenleg mik a szándékai a budapesti főpolgármester-jelöléssel kapcsolatban

– jegyezte meg. Mint mondta, 2019-ig – közvetlen érintettség lévén – ezt elég jól tudta követni. Hozzátette: Ferencz Orsolyával szintén szimpatizál, őszintén örülne az ő bárminemű sikerének, de ennek nincs összefüggése valami javaslattétellel. – Vannak a Fidesz oldalán olyan emberek, akik a feladatra alkalmasak, de hogy a budapesti választók relatív többségének körében milyen a közhangulat, az egy harmadik kérdés.

Lassan nyolcvan év óta én voltam az egyetlen keresztény-konzervatív vezetője a magyar fővárosnak.

Némelyik kebelbeli barátom szemében sem látom a feudális odaadás csillogását, ha szembe találják magukat ezzel a ténnyel. A modern liberálisok − én a DK-t is ide sorolom −, pedig intenzív neheztelést táplálnak irántam, hiszen a nevemhez kötik, hogy egy évtizedre elvesztették koronaékszerüket, fő bázisukat, a fővárost. Mindez természetes, de az igazsághoz tartozik, hogy a fővárosi választók említett relatív többségének nem olyan a beállítottsága, mint az országé. Ennek a relatív többségnek az értékítélete már a XIX. század óta labilissá teszi a fővárosi választások kimenetelét, sőt többnyire elbillenti olyan irányba, ami az ország érdekeinek kevésbé felel meg. Az én kilenc évem, a mi kilenc évünk talán tényleg kegyelmi időszak volt – fogalmazott.

