Tarlós István: Ne mondják, hogy az olcsóbb a drágább

A beruházás bekerülési költsége kapcsán így is több félreértésre okot adó körülmény maradt. Nemrég a liberális Telex.hu is foglalkozott a Lánchíd-felújítással és a portál 18,8 milliárdos végösszeget társított a projekthez. Ami igaz is, csakhogy ez nettó bekerülési ár, a főváros pedig a bruttó összeget fizette ki. Karácsonyék hídfelújítási projektjének végösszege bruttó 26,7 milliárd forint lett, ami 4,9 milliárddal, vagyis kerekítve ötmilliárd forinttal került többe, mint amiről Tarlós István idejében szó volt – ami 21,8 milliárd forint volt.

– Az alagút nélküli változatot összehasonlítják az alagút-felújítást is tartalmazó változattal, ami ötven százalékkal nagyobb projekt: ez óvodás trükk. Nem is értem, miért erőltetik

– mondta Tarlós, visszatérve Karácsony Gergely és Kiss Ambrus azon nyilatkozatára, amely szerint ők olcsóbban, 26,7 milliárd forintért újították fel a Lánchidat, mint ahogy a korábbi városvezetés tervezte – 35 milliárd forintos végösszeggel.

Tarlós István a Karácsonyék által kötött szerződésben a legproblémásabbnak a hatvanszorosára emelkedett előleg összegét és a megfeleződött a kötbért nevezte.

Vig Mórnál kötött ki az előleg?

A Lánchíd-felújítás kapcsán Karácsonyék által kötött szerződésben nagyjából ötmilliárd forintra emelkedett az előleg összege, amelynek nagyságát Tarlós István szokatlannak nevezte lapunk kérdésére. A korábban a baloldalhoz csatlakozó Jobbik pedig egyenesen azt állította: korrupció lengi körül a beruházást.

Az Atv.hu mai információi ezt az álláspontot erősítik. A portál által megszerzett nyomozati iratok alapján két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a Lánchíd kivitelezőjétől, az A-Híd Zrt.-től a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. A gyanú szerint a beérkezett pénzből mintegy 900 millió forintnyi összeget jellemzően még beérkezésük napján továbbutalhatták a december elején őrizetbe vett Vig Mór ügyvédhez köthető magán-, illetve ügyvédi letéti számlákra, majd rövid időn belül készpénzben felvehették őket.