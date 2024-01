Az A-Hídtól 1,4 milliárdot kapott, de 22 milliót nem fizetett ki a Hír TV-nek a számlagyáros ügyvéd cége

Korrupció, sikkasztás?

Utóbbi fejlemény után az ügy kilépett a politika színterére is. Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje ugyanis korrupciógyanút emlegetve azt javasolta: a főváros állítson fel vizsgálóbizottságot, amely tisztázhatná, miért drágult meg a Lánchíd felújítása. Az átkelő renoválására ugyanis még Tarlós István főpolgármestersége idején írtak ki pályázatot, amit 2019 szeptemberében az A-Híd nyert meg. Az önkormányzati választásokon győztes Karácsony Gergelyék azonban utóbb új közbeszerzési eljárást írtak ki, a győztes ekkor is az A-Híd lett. A munka ugyanakkor megdrágult, az A-Híd ötmilliárd forinttal drágábban vállalta el a hídfelújítást. Ráadásul megváltoztak más fontos szerződéses feltételek is: a Tarlós alatt lezárt tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, miközben a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Eközben a rendőrséghez fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Vig Mórhoz vándorolt Lánchíd-pénzekkel kapcsolatban. Tényi sikkasztás miatt tett feljelentést.

