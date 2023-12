Dőlnek ki a csontvázak: vesztegetési ügyben ítélték el az Amnesty International Magyarország vezetőjének testvérét

Ezt követően az Amnesty-vezér testvére többször kereste telefonon az érintetteket, majd megbeszélték, hogy egy gyorsétteremben találkoznak. A találkozón Vig ismét felajánlotta, hogy 400 ezer forintot ad a nőnek és barátjának, amennyiben előbbi azt mondja a rendőröknek, hogy nem történt nemi erőszak. Ezt az ajánlatot azonban egyik tanú sem fogadta el, és fenntartották korábbi vallomásukat – áll a vádiratban.

Jogerősen elítélték az Amnesty-vezér testvérét

Vig Mór ügye több fórumot is megjárt, a végső, jogerős döntést 2022. január 25-én a Kúria hozta meg, amely vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette miatt mondta ki bűnösnek, és egy év börtönbüntetésre ítélte Vig Mórt. A szabadságvesztés végrehajtását kettő év próbaidőre felfüggesztették. Viggel szemben 300 ezer forintig terjedően vagyonelkobzást is elrendeltek, illetve öt évre eltiltották az ügyvédi foglalkozástól is. Utóbbi válasz arra, hogy Vig ügyvédi tagsági viszonya miért szűnt meg tavaly.

Ezt erősíti a Magyar Ügyvédi Kamara megkeresésünkre küldött válasza is, amiben általánosságban leírták, hogy „az ügyvédi tevékenység megszüntetésére általában vagy egy foglalkozástól eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet, vagy a kizárást kimondó kamarai fegyelmi határozat alapján, illetve egyéb igazgatási okból (például tagdíj nem fizetése) kerül sor”. A fent taglalt büntetőügyet figyelembe véve tehát egyértelmű, hogy Viget a jogerős ítélete miatt tiltották el a praxisától.

Sok száz milliós bűnügy, NAV-razzia és letartóztatás

A jogász nevét egy november végi látványos adóhatósági razzia kapcsán ismerhette meg a közvélemény. A házkutatások után az adóhatóság több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával csapott le Vig Mórra, akinek letartóztatását a bíróság el is rendelte. Nem sokkal később az is kiderült, hogy nem ez a férfi egyetlen ügye: Vig egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban.