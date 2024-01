Dokumentumfilmben tárják fel az Amnesty-vezér, a testvére és a baloldal kapcsolatát

Mi is valójában az Amnesty International Magyarország: valóban jogvédő civilek vagy politikai feladatokat teljesítő hálózatépítők? Miért pont azokat a témákat karolják fel és képviselik, amelyeket felhasználva hazánkat minden létező eszközzel próbálják Brüsszelben és Strasbourgban ellehetetleníteni, legyengíteni? Mennyire erősek és mennyit ártanak? – ezekre keresi a választ a Pesti Srácok napokban megjelenő dokumentumfilmje, miközben azt is megmutatják, mi minden derült ki az elmúlt hetekben az Amnesty-igazgató testvérének büntetőügyéről, mi a kapcsolat az Amnesty International Magyarország, Vig Dávid, Vig Mór, valamint a DatAdat és Bajnai Gordon, egyszóval a dollárbaloldal között.

Vig Dávidnak, az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvérénél landolt a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. kilencszázmilliója. Forrás: Amnesty.hu

Mint korábban beszámoltunk róla: tavaly év végén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, azaz a NAV nyomozói lecsaptak egy hatalmas méreteket öltő számlagyár működtetőjére, egy praxisától eltiltott ügyvédre. Az exügyvédről nem sokkal később kiderült, hogy nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére.

A Lánchíd-pénzek az Amnesty-vezér testvérénél

Vig Dávid jól ismert a magyar közéletben, a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszeme, hiszen milliárdos összegek felett rendelkező, illetve komoly külföldi támogatást kapó, a tőzsdespekuláns befolyása alatt álló szervezeteknél volt bizalmi állásban. Vig vezette korábban a Magyar Helsinki Bizottság rendészeti programját, de ami ennél is fontosabb, hogy az Amnesty International Magyarország igazgatói pozíciója előtt öt évig, 2011 és 2016 között Soros György alapítványánál, az Open Society Foundations (OSF) emberi jogi programjának büntető igazságszolgáltatási csoportjában dolgozott. A napokban újabb fejlemény történt Víg Mór ügyében: sikkasztás gyanúja is felvetődhet vele kapcsolatban. Sajtóhírek szerint ugyanis

a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. kilencszázmillió forintja landolt az Amnesty-vezér testvérének magán- és ügyvédi letéti számláján, amit készpénzben fel is vettek.

A NAV ráadásul azt is vizsgálhatja, hogy érkeztek-e utalások az ügyvédi számlára azt követően, hogy a jogászt eltiltották a praxisától. A bűnügyek mellett lapunk Vig homályos cégügyeire is felhívta már a figyelmet: például Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető a jogászhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, majd azt is megírtuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is ehhez a szolgáltatóhoz került.