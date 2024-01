Lánchíd-botrány: Miként landolhatott másfél milliárd forint hídépítős pénz Vig Mór cégének számláján?

Tavaly november óta rács mögött

Vig Mórt még tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával tartott házkutatást a jogásznál, akit többek között különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítottak meg. A NAV nyomozói egyébként összesen 33 fővárosi helyszínre szálltak ki – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le.

Az ügynek egyébként akár politikai szála is lehet, hiszen a DK-s Szaniszló Sándor korábban a baloldal külföldi kampányfinanszírozásával kötötte össze a számlagyáras eljárást.

Sorosista jogvédő testvére

A razzia után került nyilvánosságra, hogy a férfi nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A jogvédő régóta ismert szereplője a magyar közéletnek, személyét a Soros-hálózathoz kötik amiatt, hogy dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.

Később az is kiderült, Vig múltja nem kimondottan makulátlan, számtalan eljárás indult ellene, amelyekről bővebben itt olvashatnak.

Kapcsolat a baloldallal

A bűnügyek mellett lapunk Vig homályos cégügyeire is felhívta már a figyelmet: például Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető a jogászhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, majd azt is megírtuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is ehhez a szolgáltatóhoz került.

