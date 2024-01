Hét eset, amikor Karácsony a választók szemébe hazudott

Utolsó mondatával a főpolgármester bizonyosan nem önmagára gondolt, az adatok ugyanakkor nyilvánvalóan megcáfolják Karácsonyt.

A napokban ugyanis arról számolt be a sajtó, hogy két év alatt, 2020 novembere és 2022 júliusa között a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a számlagyáros ügyvédként is emlegetett Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ehhez képest a Lánchíd felújítására megkötött új szerződést 2021 januárjában jelentette a be a főváros, az A-Híd Zrt. viszont – az Atv.hu információi szerint – egészen 2022 júliusáig utalt pénzt Vig Mór cégének.

Az utóbbi néhány évben nem ez volt az első eset, amikor nem fedték egymást Karácsony Gergely szavai és a tények. Összeszedtük a főpolgármester legnyilvánvalóbb hazugságait.

Járatritkítás

Január 18-án a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatott, hogy a hétfői és pénteki napokon csúcsidőben több sűrűn közlekedő járat menetrendje változni fog. A hírre először Vitézy Dávid reagált és képekkel illusztrálva mutatta be, hogy a döntés a főbb útvonalakon (így például a Thököly úton) hatalmas káoszt okozott és a BKK intézkedése valójában járatritkításnak nevezhető.

Ezzel szemben Karácsony Gergely az ATV Egyenes Beszéd című műsorában letagadta, hogy járatritkításról van szó, sőt szerinte ezzel a döntéssel lényegében máshol tudják bővíteni a kapacitásokat:

„Hát azt tudom mondani, hogy úgy látszik, hogy kampány van, járatritkítás pedig nincs. Tehát a BKK egyébként nagyon helyesen, mért adatok alapján, tehát ezeken a járműveken már szenzorok mérik a fel- és leszállókat, egészen pontosan látjuk azt, hogy milyen mértékben veszik igénybe a budapesti közösségi szolgáltatásokat és ahhoz, hogy máshol új útvonalakat létrehozzunk, vagy máshol bővítsünk, ahhoz a kapacitásokat újraosztjuk.”

Az ügy csattanója, hogy később a BKK vezérigazgatója, Walter Katalin is elismerte, hogy hibáztak, amikor nem megfelelően kommunikálták a változtatásokat.