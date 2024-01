Lánchíd-botrány: Miként láthat bele Karácsony az A-Híd Zrt. pénzügyeibe?

Ha igen, ez ügyvédi forrásunk szerint több kérdést is felvet.

Egyrészt Vignek meg kellett volna szüntetnie a számláját azután, hogy törölték a nyilvántartásból, másrészt az ügyvédi letéti számlára pontosan meghatározott célból érkeznek pénzek, amelyeket egy ideig ügyvédre bíznak.

Amennyiben Vig esetében ez nem így történt, ráadásul az oda érkező összegeket a jogász öncélúan felvette, az felvetheti a sikkasztás gyanúját. Megjegyzendő, ha Vig Mór cégétől a magánszámlájára is indokolatlanul érkeztek az A-Híd pénzei, az is minősülhet sikkasztásnak.

A botrány még az ellenzéki pártoknál is kiverhette a biztosítékot, hiszen Brenner Koloman vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Lánchíd felújításával kapcsolatos korrupciógyanú miatt, bár Karácsony fenti nyilatkozatát tekintve, nem lehet vérmes reményeket fűzni hozzá.

Így rúgta fel az előző pályázatot Karácsony

Az egyre szövevényesebb ügyet érdemes szétszálazni, ezért az alábbiakban azt is felidézzük, mi történt a Lánchíd felújítása körül 2019 októbere után, amikor a baloldal Karácsony Gergellyel az élen átvette Budapest irányítását.

Emlékezetes, hogy a fővárosi vezetés első döntéseinek egyikével felrúgta a korábban, Tarlós István főpolgármester idején már célegyenesbe került pályázatot, és új közbeszerzési eljárást írt ki a Lánchíd felújítására.

Amint arról a sajtó annak idején beszámolt, Tarlós vezetése alatt a beruházás kijött volna bruttó 21,8 milliárd forintból, Karácsonynál azonban az összeg bruttó 26,75 milliárdra nőtt.

A Mandiner egy 2021. januári cikkében részletesen foglalkozott a projekttel. Ebben emlékeztetnek arra is, hogy a tenderen befutó A-Híd Zrt. közel hatvanszor akkora előleget kapott a Lánchíd felújításakor, mint amekkorát Tarlós István idején adott volna az önkormányzat, miközben a vállalkozót terhelő késedelmi kötbért a felére visszanyesték.

Az üggyel kapcsolatban Karácsony Gergely az Inforádió Aréna című műsorában szólalt meg először az új pályázati feltételek nyilvánosságra kerülése után.

A számok makacs dolgok

„Kezdjük azzal, hogy a Lánchíd felújítása nyolcmilliárd forinttal olcsóbb lesz, mint az előző városvezetés által kiírt közbeszerzés. Természetesen egy valamelyest csökkentett műszaki tartalommal, de én azt gondolom, hogy aki egész pontosan ki tudja számolni, hogy a Lánchídhoz kapcsolódó villamosalagút felújításának az elhagyása az egész pontosan milyen, hogyan számítódhat be egy egységesen kiírt közbeszerzésbe, az… hát legalábbis én nem vállalkoznék erre a feladatra” – nyilatkozta a főpolgármester.

Budapest első embere tehát már akkor sem mondott igazat, matematikailag ugyanis nagyon könnyen levezethető, hogy a költségekkel kapcsolatban kirobbant Lánchíd-vitában kinek van igaza.

A még Tarlós István által kiírt tenderre beérkező ajánlat végösszege bruttó 35 milliárd forintra rúgott, amiről a Telex közölt korábban a fővárosi önkormányzattól megszerzett táblázatot. Ugyanakkor ebben a bruttó 35 milliárdban nem csupán a Lánchíd felújítása lett volna benne, hanem a Clark Ádám tér és a Széchenyi téri villamos-aluljáró 13,5 milliárdos felújítása is. Ez utóbbi két projektelemet azonban Karácsonyék leválasztották a Lánchíd felújításáról, így nyilván úgy célszerű összehasonlítani a Tarlós-féle közbeszerzésre érkezett ajánlatot a Karácsony-féle ajánlattal, hogy a Clark Ádám tér és a Széchenyi téri villamos-aluljáró 13,5 milliárdos felújítását levonjuk. Így, ahogy a táblázat is mutatja, a Lánchíd felújítása az első közbeszerzési eljárásban befutott ajánlatok alapján megvalósulhatott volna bruttó 21,8 milliárd forintból is.

Ezt a 21,8 milliárdot kell összevetni a Karácsonyék által elfogadott 26,75 millárd forintos A-Híd ajánlattal. A különbség 4,95 millárd forint. Tehát csaknem 5 milliárd forinttal drágábban, kiüresített tartalommal és jelentős időbeli csúszással valósult meg a Lánchíd felújítása.

Csaknem hatvanszoros előleg, felére csökkentett késedelmi kötbér

Az új pályázat további furcsasága volt, hogy majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós alatt zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Az idézett interjú egy másik pontján erre is rákérdeztek Karácsonynál, aki szokásához híven mellébeszélt, kijelentette, hogy alantas vádaskodás korrupciós kockázatot emlegetni, és inkább örüljünk, hogy megvalósul a beruházás: „Nézze, erre most, megmondom őszintén, a pontos választ nem tudom megmondani. Egy olyan közbeszerzési folyamaton vagyunk túl, amelyet a lehető leggyorsabban akartunk lebonyolítani és én azt gondolom, hogy a Lánchíd, amelynek az előző felújítása harminc éve volt és kilenc éve nem történt semmi, én örülök annak, hogy ez a folyamat elindult. […] Én azt gondolom, hogy örüljünk annak, hogy végre nemcsak beszélünk a felújításról, hanem ez meg is fog valósulni. Ami pedig a túlárazást, meg a korrupciós kockázatokat illeti, ezek olyan alantas vádak, olyan mély színvonalon vannak, hogy én odáig nem szeretnék leereszkedni.”

Azt, hogy a korrupciós kockázat mégsem csupán „alantas vádnak” látszik, a Vig Mór ellen zajló nyomozás kapcsán nyilvánosságra került információk is alátámasztják. Számos kérdés még nyitott, például az, hogy milyen üzleti kapcsolata volt a számlagyár-botrányba belebukott exügyvédnek a Lánchíd felújítását végző céggel, valamint az is, hogy a Vig Mórnál landolt közel másfél milliárd forint összefüggésben áll-e a beruházás jelentős drágulásával.

