Az ATV-ben nem kérdezték meg a Lánchíd-botrányról a híd felújításáért felelős főpolgármester-helyettest

Szakmailag nehezen megmagyarázható, ahogy az ATV az utóbbi évek egyik legnagyobb korrupciógyanús ügyével foglalkozik. A hét elején a csatorna internetes kiadása számolt be saját értesülésre hivatkozva arról, hogy a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a számlagyáras ügyvédként elhíresült Vig Mór egyik cégének, a Sunstrike Kft.-nek. Az Atv.hu információi között még az is szerepelt, hogy a pénzből mintegy 900 milliót továbbutalhattak Vig különféle magánszámláira, és a summát rövid idő alatt készpénzben fel is vették. Ehhez képest az ügy szóba sem került, amikor az ATV Egyenes beszéd című esti műsornak Tüttő Kata volt a vendége. Pedig Rónai Egon műsorvezető feltehetett volna néhány kérdést, főpolgármester-helyettesként ugyanis az MSZP-s politikus felelt a hídfelújítás lemenedzselésével. Tüttőt már csak azért is érdemes lett volna az A-Híd ügyében megkérdezni, mert a politikus alig két héttel főpolgármester-helyettesi kinevezése után, 2019-ben a cég egyik év végi rendezvényén tűnt fel. Ezt a vállalat honlapján található fotógaléria képei is tanúsították.

Tüttőt, aki az MSZP európai parlamenti listájának vezetője is, most a műsorvezető mindössze arról kérdezte, miként készülnek az európai parlamenti, illetve az önkormányzati választásra. A politikus így az aktuális ügyekre kitérő közbevetések nélkül adhatta elő kampányüzeneteiket például arról, hogy csatlakoztak „a klímasemleges száz város missziójához”.