A börtön után ott folytatta, ahol abbahagyta: továbbra is luxuséletet él a Lánchíd-botrány kulcsfigurája

A rácsok mögött eltöltött idő után a luxuskörülményekhez szokott exügyvéd, a fővárosi számlagyár kulcsfigurája, Vig Mór informátoraink szerint ott folytatta, ahol abbahagyta: fényűző élet és luxusutazások. Mindezekről forrásaink elmondásai mellett fotók is tanúskodnak.

Jacht, luxusautó, egzotikus utazások

A letartóztatásból tavaly augusztusban kiengedett Vig Mór lebukása után számoltunk be arról, hogy a férfi a felső tízezer életét élte az elmúlt években. Egzotikus nyaralások és mesés életkörülmények: luxusautó, hegyekben álló készpénz (a hatóság által készített felvétel szerint), jacht, egzotikus nyaralások, ingatlan a Rózsadombon. Felesége számos tengerparti nyaralásról, utazásról közölt képeket az elmúlt években. Egyebek mellett a Sanghajban található emblematikus szálloda, a Bund Hotel előtt is fényképezkedett férjével.

Forrás: Instagram

Van olyan fotó, ami a francia Riviérán készült, az ékszerdobozként emlegetett Éze településen. Ha már a francia Riviéránál tartunk, forrásaink szerint Vig Mór nyáron is elutazott a ide, és értesüléseink szerint a közeljövőben újabb utat is tervez oda.

Monacói bankszámla

A francia Riviéra helyszíne egyébként azért is érdekes, mert Vig Mór környezetéből úgy értesültünk, a férfi tetemes összeget utalt egy monacói bankszámlára. Az exügyvéd köreiből származó forrásunk szerint ez az átutalás ráadásul abban az időszakban történt, amikor Vighez, illetve cégéhez egyéb, gyanút keltő utalások érkeztek a túlárazott Lánchíd-felújítás idején.

Forrás: Instagram

Korrupciógyanús Lánchíd-beruházás

Karácsony Gergely főpolármesterré választásával 2019 őszén a baloldal átvette a hatalmat Budapesten, megfúrták a Tarlós Istvánék által a Lánchíd felújítására kedvező feltételekkel kötött tendert és új közbeszerzési eljárást írtak ki. A tenderen az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ráadásul majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.