Vig MórBudapestAmnesty International Magyarország

A börtön után ott folytatta, ahol abbahagyta: továbbra is luxuséletet él a Lánchíd-botrány kulcsfigurája

A börtön után sem hagyott fel a dőzsöléssel a Lánchíd-botrány főszereplője, Vig Mór – értesült a Magyar Nemzet. Az exügyvéd a szabadulása után ugyanott folytatta, ahol abbahagyta, legalábbis erről tanúskodnak a közösségi médiában megjelent újabb fényképek, illetve informátoraink elmondásai. A százmilliós számlagyárba belebukó férfi mindenesetre nem lehet nyugodt, hiszen a hatóság hamarosan befejezheti az ellene és társai ellen indult nyomozást.

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 10:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rácsok mögött eltöltött idő után a luxuskörülményekhez szokott exügyvéd, a fővárosi számlagyár kulcsfigurája, Vig Mór informátoraink szerint ott folytatta, ahol abbahagyta: fényűző élet és luxusutazások. Mindezekről forrásaink elmondásai mellett fotók is tanúskodnak. 

 

Jacht, luxusautó, egzotikus utazások

A letartóztatásból tavaly augusztusban kiengedett Vig Mór lebukása után számoltunk be arról, hogy a férfi a felső tízezer életét élte az elmúlt években. Egzotikus nyaralások és mesés életkörülmények: luxusautó, hegyekben álló készpénz (a hatóság által készített felvétel szerint), jacht, egzotikus nyaralások, ingatlan a Rózsadombon. Felesége számos tengerparti nyaralásról, utazásról közölt képeket az elmúlt években.  Egyebek mellett a Sanghajban található emblematikus szálloda, a Bund Hotel előtt is fényképezkedett férjével.

Forrás: Instagram

Van olyan fotó, ami a francia Riviérán készült, az ékszerdobozként emlegetett Éze településen. Ha már a francia Riviéránál tartunk, forrásaink szerint Vig Mór nyáron is elutazott a ide, és értesüléseink szerint a közeljövőben újabb utat is tervez oda.

 

Monacói bankszámla

A francia Riviéra helyszíne egyébként azért is érdekes, mert Vig Mór környezetéből úgy értesültünk, a férfi tetemes összeget utalt egy monacói bankszámlára. Az exügyvéd köreiből származó forrásunk szerint ez az átutalás ráadásul abban az időszakban történt, amikor Vighez, illetve cégéhez egyéb, gyanút keltő utalások érkeztek a túlárazott Lánchíd-felújítás idején.

Forrás: Instagram

Korrupciógyanús Lánchíd-beruházás

Karácsony Gergely főpolármesterré választásával 2019 őszén a baloldal átvette a hatalmat Budapesten, megfúrták a Tarlós Istvánék által a Lánchíd felújítására kedvező feltételekkel kötött tendert és új közbeszerzési eljárást írtak ki. A tenderen az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ráadásul majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték. 

Forrás: Instagram

Megbukott a számlagyár

A korrupció gyanúját később Vig Mór és a hozzá köthető sok száz milliós számlagyár lebukása tovább erősítette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 novemberében vette őrizetbe a praxisától már eltiltott exügyvédet, Vig Mórt. A NAV nyomozói az ügyben összesen 33 helyszínre szálltak ki – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le. Az eljárás keretében házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is. 

 

Másfél milliárd forint Vig Mór cégének számláján

Utóbbi hatósági intézkedés azért sem volt meglepő, mivel Vig Mór – aki az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére – 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd Zrt.-től 1,4 milliárd forintot kapott cégén, a Sunstrike Hungary Kft.-n keresztül, amelyből jelentős összegeket készpénzben vettek fel. 

Forrás: Instagram

Kipakolt a bennfentes

Egy bennfentes szerint Vig a Mammutnál működő biztonsági cég irodájában „számolt el” a kivett pénzekkel. Állítása szerint a  Lánchídról kiszivattyúzott összegek egy része a fővárosi baloldalhoz került. Az ügyben több súlyos bűncselekmény gyanújával is folyik eljárás. Az adóhatóság a közelmúltban rengeteg szremélyre csapott le, az ügynek összesen már tizenöt gyanúsítottja van. Mivel az első gyanúsítások csaknem két éve történtek (a gyanúsítás után a nyomozást két éven belül be kell fejezni, kivételes esetben a határidőt hat hónappal lehet kitolni), az eljárást várhatóan idén befejezi a NAV.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.