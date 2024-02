A hídpénzbotrány főszereplőjének élete: jacht, luxusautó, egzotikus utazások, pénzkötegek

Míg a számlagyáras ügyvéd, Vig Mór a közösségi oldalán korábban kifejezetten kérkedett luxus életvitelével, a letartóztatását követően már inkább rejtegeti, hogy az elfogásáig milyen fényűzésben töltötte a mindennapjait. Az ügyvédi praxisától jó ideje eltiltott férfi Facebook-profilja jelenleg úgynevezett privát üzemmódba van állítva, így szinte semmilyen információ nem elérhető róla az oldal felkeresésekor. Azonban a lementett képek alapján a felső tízezer életét élte az elmúlt években: évente többszöri egzotikus nyaralásokról és mesebeli életkörülményekről tanúskodtak a fotók, a Facebook-profilképén például éppen egy jachtot kormányozva pózolt.

Vig Mór feleségének közösségi oldalán jelenleg is megtalálható több felvétel a luxusutazásokról. Az asszony ráadásul még kendőzetlenebbül mutatta be körülményeiket: számos tengerparti nyaralásról, egzotikus utazásról közölt képeket az elmúlt években. A 2019-es esztendőben négy kiruccanásról találhatók felvételek.

Egyebek mellett a Sanghajban található emblematikus szálloda, a Bund Hotel előtt is fényképezkedett a férjével.

Fotó: Instagram



A rajtaütés

Beszédes képsorok láthatók azon a videón is, amit már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tett közzé tavaly év végén. A hatósági felvételeken, amelyek a Vig Mór vezette számlagyár lekapcsolásakor, vagyis a rajtaütéskor készültek, rengeteg készpénz szerepel: egy többszemélyes, nagyméretű kanapét teljesen elborítottak a megtalált és sorba rendezett 10 és 20 ezer forintos bankjegyek, de 200 eurós címlet is bőven látható. S a többi között egy Porsche terepjárót is átvizsgáltak az egyenruhások.

A számlagyár

Elsőként a Mandiner számolt be arról, hogy a NAV lecsapott Vigre, aki a gyanú szerint egy olyan gazdasági társaságot működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadhatott be valótlan tartalmú számlákat. A tavaly év végén letartóztatott férfi korábban is több alkalommal összeütközésbe került a törvénnyel. Vig Mórt például összesen megközelítőleg negyvenrendbeli csalással vádolják, s az ezekkel összefüggő bírósági eljárásban tavaly februárban döntés is született: az exügyvédet, miután mindent beismert, két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették.

Az ügy újabb tárgyalását éppen kedden tartották meg.