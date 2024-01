Kiderült, mit vizsgál a Kehi a hídpénzbotrány ügyében

Mint megírtuk, bejelentésében Tényi István felhívta a figyelmet arra, hogy a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd felújításával összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés. A bejelentő arra is emlékeztetett, hogy egy 2018-as határozatban a kormányzat a Lánchíd felújításához hatmilliárd forint támogatást állapított meg, amelyhez a kabinet és Budapest Főváros Önkormányzata között támogatási szerződés jött létre. A fentieken túlmenően a fővárosi önkormányzat a további forrásokat több mint húszmilliárd forint összegű beruházási hitelből biztosította, melyhez a kormány előzetes hozzájárulására is szükség volt.



Plusz ötmilliárd

A felújítás kapcsán ugyancsak érdemes felidézni, hogy a Karácsony Gergely-féle városvezetés, miután érvénytelenítette az elődje által a Lánchíd rekonstrukciójára kiírt tendert, újat hirdetett meg, amelyen ugyanúgy az A-Híd Zrt. lett a befutó, mint annak előtte.

Karácsonyék ugyanakkor jóval magasabb összegért bízták meg a kivitelezőt a híd felújításával annál, mint amennyiért Tarlós Istvánék tervezték: a 21,8 milliárd forintos végösszegből 26,7 milliárd forint lett, vagyis közel ötmilliárddal több az eredeti ajánlatban szereplő számnál.

Ráadásul megváltoztak más fontos szerződéses feltételek is: a Tarlós alatt lezárt tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, miközben a céget terhelő kötbért megfelezték.