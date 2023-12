A DK-s polgármester szerint az Amnesty-vezér testvérének a számlagyárügye összefügg a kampányfinanszírozással + videó

Csalássorozat itthon és nemzetközi szinten

Mindeközben megközelítőleg negyvenrendbeli csalás miatt bíróság előtt áll Vig Mór. Az okirat-hamisítás és ügyvédi visszaélés vádjával is zajló ügyben februárban döntés is született, Vig Mórt pedig két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették. Az eltiltott ügyvéd egy nem létező érmegyűjtőre hivatkozva, egy afrikai céget is felhasználva károsított meg a vád szerint számtalan sértettet összesen hetvenmillió forinttal.

A csalásokat egy nemzetközi körözés alatt álló bűnöző segítségével követhette el. A bűnszövetségben végrehajtott csalási ügyben az információk szerint Vignek két bűntársa volt.

Ezen kívül például vesztegetési ügy is szerepel a lajstromba.