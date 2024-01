Egy helyreigazítás margójára: így kötődik a Soros-hálózathoz az Amnesty

Az Amnesty International Magyarország (AI) helyreigazítási kérelemmel fordult a Magyar Nemzethez, a lap 2023. december 2-án megjelent cikke miatt, amelyben feltártuk, hogy a számlagyáros exügyvéd, Vig Mór testvére, az AI igazgatója, Vig Dávid élen járt Magyarország lejáratásában. A civil szervezet vezetője kérelmében két olyan állítást kifogásol, amelyeket ebben a formában nem is tartalmaz a cikk. Konkrétan azt, hogy az Amnesty

Soros György befolyása alatt áll az OSF feltőkésítése keretében sok százmillió forintot kapott.

A helyreigazítási kérelemben még azt is hozzáfűzték, hogy „az Amnesty International Magyarországot sem közvetlenül, sem közvetve nem támogatja Soros György vagy egyetlen hozzá köthető szervezet sem.”

Azt most nem taglaljuk, hogy milyen módon ferdítette el az AI az általa kifogásolt állításokat, a cikket elolvasva mindenki számára egyértelmű, hogy egészen mást írtunk, mint amit a szervezet a helyreigazítási kérelmében „idéz”. De mindezt csak a rend kedvéért rögzítettük, szó sincs arról, hogy jogászkodni szeretnénk, és ami még fontosabb, egy pillanatig sem gondoljuk, hogy védekeznünk, vagy magyarázkodnunk kellene, akkor sem, ha konkrétan azt írtuk volna le, amit az Amnesty a keresetében a lapnak tulajdonított.

Több egyértelmű tény, adat és nyilatkozat alapján egészen bizonyosan kijelenthető, hogy az Amnesty International Magyarország tevékenységére erős befolyást gyakorol a Soros-hálózat. Túl azon, hogy a szervezet igazgatójának korábbi években betöltött pozíciói a Soros-világban önmagában is feltételezi a spekuláns befolyásának megjelenését az AI Magyarországnál, ennél is egyértelműbb, kézzel fogható, konkrét anyagi támogatásokra is van példa az elmúlt időszakból. Vegyük sorra a bizonyító erejű tényeket!

1. Idézet az Amnesty International Magyarország 2021-es közhasznúsági jelentéséből:

„Magánalapítványoktól (Nadace OSF és OSIFE) társadalmi bázisépítésre és kommunikációs munkánk támogatására kaptunk támogatást. Ezen felül az Európa Tanácstól és az Európai Uniótól is kapott a szervezet támogatást.”

Az első bizonyíték tehát – ami egyben cáfolata Vig Dávidék Sorostól való vehemens elhatárolódásának – éppen a saját beszámolójukban szerepel, ugyanis a Nadace OSF nem más, mint Soros György prágai szervezete.