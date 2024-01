Elárasztották a kátyúk a város utcáit

Nemcsak az autók tengelye, a gyalogosok bokája is bánhatja, ha valaki belemegy Kaposváron a Kontrássy utca pláza felőli oldalán található hatalmas kátyúba – írja a Somogy vármegyei hírportál. A mélyedés néhány nappal ezelőtt keletkezett, melyhez hozzájárult a fagypont alatti hőmérséklet és a nagyobb csapadékmennyiség is. De nemcsak ott, a város több pontján is vannak hibák, melyet igyekeznek mindenhol kijavítani.

Czellár Anita, a Kapos Holding Zrt. marketingvezetője a megyei lapnak elmondta, mivel október és március között az aszfaltkeverő üzemek technikai okok miatt leállnak, a város útjain kialakult kátyúkat újrafeldolgozott melegaszfalttal javítja a Kaposvári Városüzemeltetési (KaVü) Nonprofit Kft.-vel szerződött vállalkozó. Januárban 36 helyszínen hárították el a hibákat. Volt olyan városrész, ahol az utca teljes hosszában kátyúztak a szakemberek.

A vármegye útjain is dolgoznak a kátyújavítók

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályának vezetője elmondta, dolgozóik Somogyban 1676 kilométer hosszú országos, állami közúthálózatán az időjárási lehetőségekhez mérten folyamatosan és ütemezetten végzik a burkolatjavítási munkákat télen is.

A balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő burkolathibákat az észlelés, bejelentés után azonnal javítjuk

– hangsúlyozta Pécsi Norbert Sándor, aki elmondta, amennyiben egy forgalomra veszélyes burkolathibát nem tudnak rögtön javítani, ideiglenesen táblával jelzik a veszélyt a közlekedőknek. Télen alapvetően hidegaszfalttal, úgynevezett utántömörödő anyaggal dolgoznak. Ennek lényege, hogy a járművek beledolgozzák az útba és ennek köszönhetően tömörödik bele a burkolatba.

A melegaszfaltos technológia jóval tartósabb, de azt csak tavasztól őszig tudják alkalmazni, mivel azt egy meghatározott hőmérsékleten kell tartani ahhoz, hogy bedolgozható legyen. Ez pedig a téli időszakban nehezen kivitelezhető.

Pécsi Norbert Sándor hozzátette, tavaly több mint 217 millió forint értékben 3712 tonna meleg- és 460 tonna hidegaszfaltot dolgoztak be a szakemberek Somogy útjaiba.