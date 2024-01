Ítéletidő tombolt Vasban, fákat döntött ki a viharos szél

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy vasárnapra megérkezett a sarkvidéki hideg idő, néhol szélsőséges időjárási viszonyokat hozva magával. Vas vármegyében az Írott-kőn óránként 100 kilométeres erősségű széllökések voltak, emiatt mínusz 16, mínusz 18 fokos is lehetett napközben a hidegérzet. Eközben a Rába újra áradásnak indult. Sopronban is havazott, és itt foltokban már meg is maradt a hó.