Karácsony összevissza hadovált és lefagyott, amikor a Budapest-bérletről kérdezték

Teljesen belezavarodott a saját mondandójába Karácsony Gergely főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című adásában. Budapest első embere hazugságnak nevezte az Index cikkét, miszerint egy BKK-s belső levelezésből az derült ki, hogy a főváros kapott ajánlatot december végén a kormánytól a Budapest-bérlet fenntartására és az agglomerációs járatok, HÉV-ek és buszok közös működtetésének folytatására. Korábban Karácsony azt állította:

Valójában mi sem értjük, hogy mi történik. Van egy működő rendszer, ami mindenkinek jó, azonban Lázár Jánosnak lehet, hogy nem. A pénzügyi vitáknak, amik felmerülnek, semmi közük a Budapest-bérlethez.

A levelezésben olvasható kijelentések szerint viszont a főpolgármester nem mondott igazat. A főváros és a BKK nem fogadta el a Lázár János vezette minisztérium ajánlatát. Valójában a kormány utolsó ajánlata a három éve változatlan költségszint 1,2 milliárd forintos emelését jelentette volna, amit inkább elutasítottak, vállalva ennek következményeit a Budapest-bérletre és az agglomerációs együttműködésre.

A főpolgármester a műsorban később kijelentette: szerinte az állam azt akarja a budapesti vezetéstől, hogy fizessenek még több pénzt, a költségvetési törvény által előírt 12 milliárdos normatív támogatást nem kapják meg, illetve a Budapest-bérlet sem lesz érvényes. Ezután

Karácsony ellentmondásba keveredett, mert azt mondta, hogy december 20-án az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársai úgy mentek a fővároshoz, hogy nem is akartak megállapodást, holott a belső levélben az olvasható, hogy a korábbi 7,4 milliárdhoz képest 8,6 milliárd forintot kért az állam, azaz 16 százalékkal magasabb összegben szerettek volna megállapodni Karácsonyékkal, figyelembe véve az üzemeltetési költségek növekedését.

Hozzátette, az állami elvonásra azért van szükség, mert akkora bajban van az állam.

A főpolgármester zavarodottsága a műsor előhaladtával tovább fokozódott. Először hazugnak nevezte az Index-cikket, majd ezt úgy finomította, hogy a „vitatható” jelzőt használta rá. Az i-re a pont az adás vége felé került fel, ugyanis a műsorvezető háromszor kérdezte meg Karácsonyt, hogy mit tud tenni az ügyben, a harmadik alkalomnál pedig a főpolgármesterbe szorult a szó, majd egy mély lélegzetet véve arról kezdett beszélni, hogy csak társadalmi nyomást tud gyakorolni.

Az agglomerációs közlekedés ügyében megszólalt Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője is. – Napok óta jöttek-mentek az információk a Budapest-bérlettel kapcsolatban. Karácsony Gergely nagyon sajnálkozott, és természetesen, mint mindig, most is a kormányra mutogatott. Hangosan és látványosan – írta, majd megállapította, hogy

a nyilvánosságra került információk alapján kiderült: Karácsony Gergely, Gyurcsány bizalmi emberével, Draskovics Tiborral együtt fúrta meg a Budapest-bérletet.

Wintermantel Zsolt néhány fontos részletet is összeszedett az üggyel kapcsolatban. Szerinte Karácsony Gergelyéknek tisztában kellett lenniük azzal, hogy az együttműködést szabályozó szerződés tavaly december 31-én lejár, illetve hogy ebben a szerződésben olyan fontos jogosítványok vannak Budapest részére, amelyek elvesztése stratégiai hiba a városvezetés részéről, elég a menetrendi vétóra vagy a bérletek elfogadására gondolni.

Úgy folytatta, egészen nonszensz, hogy az esetleges meg nem hosszabbításról egy internetes portálon megjelenő hírből, néhány nappal a szerződés lejárta előtt értesülnek, és minden jel arra utal, hogy a főváros az ég egy adta világon semmit nem csinált a szerződés meghosszabbításáért.

A frakcióvezető hangsúlyozta: 2020-ban, ’21-ben, ’22-ben és ’23-ban 7,4 milliárd forintot kellett fizetnie a fővárosnak a MÁV–HÉV és a Volán által nyújtott szolgáltatásokért, és négy év változatlan díj után jövőre 8,6 milliárd lett volna a fizetendő összeg, amit nem írtak alá. Ebből következően

a budapesti vezetés 1,2 milliárd forint növekedés (ami az infláció töredéke) miatt dobta el a főváros a további együttműködés lehetőségét, teljességgel veszélybe sodorva a Budapest-bérlet további fenntarthatóságát

– közölte Wintermantel Zsolt.