Pressman szerint ő nem avatkozik bele a magyar belpolitikába + videó

Az amerikai nagykövet korábban Putyin-pártisággal is vádolta és a Kremlhez hasonlította a magyar kormány működését, volt, hogy azt állította, hogy antiszemita üzenete van a kormány által kihelyezett plakátoknak, a szuverenitásvédelmi törvény miatt is aggódott, sőt még a ferencvárosi szivárványpaddal is fotózkodott.

David Pressman munkásságát számos kritika érte az elmúlt időszakban. A kormányt folyton kritizáló amerikai nagykövet egyes vélemények szerint politikai aktivista. Szerinte azonban ezeknek az állításoknak nincsen valóságalapjuk.

A Magyar Nemzet szerette volna megtudni David Pressmantól, hogy miért avatkozik bele egy ország belügyeibe. A nagykövet szerencsétlennek nevezte a kérdést, és szerinte valótlanságokon alapul, szóval nem érzi, hogy bármilyen módon beavatkozna a magyarországi belügyekbe.

