Rengeteg a baleset, legyőzte Karácsony Budapestjét az ónos eső

A hűvösvölgyi végállomáson már jobb volt a helyzet, de a korábbi rossz tapasztalatokból kiindulva ott is sokan csak óvatos léptekkel mertek a várakozó buszok felé haladni. Végül biztonságban fel lehetett szállni a többségében Volánbusz-járművekre, mivel a buszállomás nagy része fedett, így oda nem esett be az ónos eső. Az azonban továbbra is kérdés, hogy Karácsonyék miért voltak képtelenek a síkosításmentesítést elvégezni a villamosmegállókban.

Rengeteg baleset

Információink szerint az autósok tapasztalatai sem jobbak: a reggeli és délelőtti órákban rendkívül veszélyesnek bizonyultak az utak, a helyzeten csak az javított később, hogy a fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet, és már nem fagyott le a szemerkélő ónos eső. A magasabban fekvő budai részeken még délután és este is kritikusak voltak az állapotok, és egyes utak gyakorlatilag járhatatlanná váltak.

A kollégáink által tapasztaltakat erősítette meg az Origó is, ahol arról írtak, hogy a közterület-fenntartók sehol sem végzik el a síkosságmentesítést, ezért nagyon óvatosnak kell lenni mindenhol a fővárosban.

Lapunk megkereste a BKK-t, ahol jelezték, hogy az utak síkosságmentesítése a BKV feladata. Kérdéseinket elküldtük nekik is, de cikkünk megjelenéséig még nem kaptunk választ.

Az Országos Mentőszolgálat arról számolt be, hogy

kiugróan sok esethez kérték a mentők segítségét Budapesten.

A rosszullétek mellett magas volt a közúti balesetek és az elesésből származó sérültek száma is. Napközben a fővárosi segélyhívások száma megközelítette az ezret, éjszakára pedig további ónos eső miatt adott ki riasztást a HungaroMet.