Se bérlakásprogram se városrehabilitáció nincs Józsefvárosban

Míg a korábbi városvezetés alatt több ilyen projekt is futott, addig most ilyet nem tudunk elmondani. Több mint négy év után is csak a tervezgetés, az ötletelés, és koncepció szintjén vannak ilyen tervek. Az önkormányzat legalább 50-60 millió forintot költött már a városvezetés koncepciók gyártására, de ezeknek kézzelfogható eredménye egyik esetben sincs.