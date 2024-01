Újabb fordulat a baloldali divattervező, Herczeg Zoltán kábítószeres ügyében

A divattervezőről érdemes tudni, hogy Márki-Zay Péter volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt szövetségese, önkormányzati képviselőjelölt is volt Szerencsen. Az O1G pólókat is áruló Herczeg segédkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom zászlóbontó eseményén is, továbbá Hadházy Ákosnak adott öltözködési tanácsokat.

Emlékezetes az is, hogy két éve a hódmezővásárhelyi balliberális polgármester egyik fő támogatója,

a borsodi időközi választáson elszenvedett kudarc után a vidéki embereket hibáztatta egészen közönséges stílusban.

A divattervező fél éven át volt letartóztatásban, majd négy hónapon át házi őrizetben, ám augusztus 20-án a nyomkövetőt is levehette lábáról. Bár az ügyészség fellebbezett a döntés ellen, ám ezt a bíróság elutasította, így szeptemberben jogerőssé vált a bűnügyi felügyelet megszüntetése.

Küszöbön a vádemelés

A Mandiner úgy tudja, hogy a rendőrség végül

csekély mennyiségű kábítószer kereskedelmét állapította meg a nyomozás során.

A Btk. szerint aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – emlékeztetett a hírportál.

Az ügyben megkeresték a Fővárosi Főügyészséget, amely megerősítette, hogy a rendőrség befejezte a nyomozást „és előterjesztést tett az érdemi ügyészségi döntés meghozatalára, amely folyamatban van”.