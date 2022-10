Mocskos szájú gyűlölködő a droggal lebukott Herczeg Zoltán

A rendőrség ma letartóztatta Herczeg Zoltánt, a baloldali aktivistaként is ismert divattervező lakásán és autójában jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak a nyomozók egy nagyobb drogterjesztő hálózat felszámolása közben. Herczeg Zoltánról tudni kell, hogy Márki-Zay Péter volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt szövetségese, önkormányzati képviselőjelölt is volt Szerencsen. Az O1G-pólókat is áruló divattervező segédkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom zászlóbontó eseményén is, továbbá Hadházy Ákosnak adott öltözködési tanácsokat.

Márki-Zay mocskos szájú aktivistája

Jómagam mint önkéntes, civil aktivista és mint divattervező, designer hozzáadtam a privát munkámat, tehetségemet, tapasztalatomat és kapcsolati tőkémet a rendezvény munkálataihoz, az elnökségi tagokat stylingolom, illetve a terem dekorációjáért felelek többek közt

– írta korábban Herczeg, aki bejegyzésében a Márki-Zay Péter által fémjelzett társulás politikusairól és a mozgalom nyakkendőiről osztott meg képeket. Herczeg Zoltán két éve a hódmezővásárhelyi balliberális polgármester egyik fő támogatója, a borsodi időközi választáson elszenvedett kudarc után a vidéki embereket hibáztatta egészen közönséges stílusban.

Szerinte a vidéki emberek többsége annyira tájékozatlan, igénytelen és korlátolt – ha tetszik: hülye vagy funkcionális analfabéta –, hogy a balliberális manna helyett arra vágyik, Orbán Viktor „sz…rjon” a szájába, s gőzük sincs arról, hogy az „ürülék” helyett mást is fogyaszthatnának.

Mert ezek szerint beérik a fekáliá­val, ugyanis lövésük sincs a nagy magyar valóságról – állította Herczeg, aki olyan kijelentéseket is tett már, hogy szégyelli, hogy magyar. A divattervező egyszer már belekóstolt a dílerkedésbe, igaz, csak a filmvásznon. Herczeg Zoltán Novák Erik filmjében, a 2014-ben bemutatott Fekete levesben vállalt szerepet. A rendező egy akkori, a Civilnaplón megjelent cikkben a film elkészítése kapcsán elmondta: Herczegnek nem előre megírt szöveget kellett megtanulnia, hanem improvizált.