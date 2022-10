Drogkereskedelem gyanújával letartóztatták az ismert ellenzéki divattervezőt, H. Zoltánt

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tartóztatták le a napokban az ismert ellenzéki divattervezőt, H. Zoltánt, akinek a lakásán jelentős mennyiségű drogot találtak a rendőrök – erősítette meg a Magyar Hang információját több, egymástól független forrás a Magyar Nemzetnek. A Magyar Hang szerint az üggyel kapcsolatban a drogkereskedelem, valamint a közéletben ismert nevek is felmerültek, köztük ellenzéki politikusoké és egy újságíróé is, ugyanakkor a közéleti-politikai és újságírói érintettséget forrásaink nem erősítették meg.

H. Zoltánról tudni kell, hogy Márki-Zay Péter volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt szövetségese, önkormányzati képviselőjelölt is volt Szerencsen. Az O1G pólókat is áruló H. Zoltán segédkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom zászlóbontó eseményén is, továbbá Hadházy Ákosnak adott öltözködési tanácsokat.

Jómagam, mint önkéntes, civil aktivista, és mint divattervező, designer hozzáadtam a privát munkámat, tehetségemet, tapasztalatomat és kapcsolati tőkémet a rendezvény munkálataihoz, az elnökségi tagokat styling-olom, ill. a terem dekorációjáért felelek többek közt

– írta korábban a divattervező. Bejegyzésében H. Zoltán a Márki-Zay Péter által fémjelzett társulás politikusairól és a mozgalom nyakkendőiről osztott meg képeket.

A divatgururól az is tudható, hogy két éve a hódmezővásárhelyi balliberális polgármester egyik fő támogatója, a borsodi időközi választáson elszenvedett kudarc után a vidéki embereket hibáztatta egészen közönséges stílusban. Szerinte a vidéki emberek többsége annyira tájékozatlan, igénytelen és korlátolt – ha tetszik: hülye vagy funkcionális analfabéta –, hogy a balliberális manna helyett arra vágyik, Orbán Viktor „sz.rjon” a szájába, s gőzük sincs arról, hogy az „ürülék” helyett mást is fogyaszthatnának. Mert ezek szerint beérik a fekáliával, ugyanis lövésük sincs a nagy magyar valóságról – állította H. Zoltán, aki olyan kijelentéseket is tett már, hogy „szégyelli, hogy magyar”.

Az üggyel összefüggésben megkeresésünkre a rendőrség a következő tájékoztatást adta:

„a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói 2022. október 21-én bűnügyi információk alapján fogtak el két férfit Budapest IV. és XIII. kerületében. Az egyiküknél összesen körülbelül 100 gramm növényi törmeléket – az elsődleges adatok szerint marihuánát- és 16 gramm kokaingyanús port, a másiknál összesen körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint 1 gramm port – elsődleges adatok szerin kokaint - találtak. Az anyagokat szakértők vizsgálják. A BRFK kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. A rendőrség mindkét gyanúsítottat őrizetbe vette, egyiküket a bíróság azóta letartóztatásba helyezte. Az eljárásnak jelenleg nincs több gyanúsítottja”.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Unsplash)