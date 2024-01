Vitézy: Fű alatt vezették volna be a járatritkításokat + videó

Vitézy Dávid a Hír TV Napi aktuális című műsorában a BKK járatritkításairól beszélt, valamint azt is elmondta, hogy mit gondol most a főpolgármesteri címért való indulásról. Míg Karácsony Gergely arról beszél, hogy nincs szó járatritkításról, mert ez egy észszerű átszervezés, addig Vitézy Dávid rávilágított, hogy

az intézkedéssel 53 járatot ritkítottak, de nincs olyan járat, melyet sűrítettek.

Vitézy: A járatritkítás mindig rossz

Ezért ez szerinte egyértelműen járatritkítás, pontosan olyan, mint ami ellen már többször is kiált. Mint mondta, 2008-ban Demszky Gábor és Hagyó Miklós voltak azok, akik átfogó nagy járatritkítási csomagot szerettek volna bevezetni, akkor meg tudták ezt akadályozni, majd 2016-ban Tarlós István főpolgármestersége idején is előkerültek ilyen tervek, Vitézy állítása szerint akkor is ugyanezt mondta, mint most.

– Most ezt azért nem tudtuk elkerülni, mert fű alatt vezették be az intézkedést,

semmilyen tájékoztatás nem volt. A BKK csak azt követően tett ki közleményt az ügyben, miután egy civil szervezet közzétette, hogy változni fognak a menetrendek, miközben mindig arról van szó, hogy be kell vonni az érintetteket a döntésbe. Van részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes is, de itt mégis elmaradt az egyeztetés – mutatott rá Vitézy Dávid. A közlekedési szakértő szerint az egy helyes cél, hogy vonják be a budapestieket ezekbe a döntésekbe, de itt semmi ilyen nem történt.

Jogszabály is kötelezte volna a BKK-t, hogy legyen társadalmi egyeztetés, de ez elmaradt. Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója elnézést is kért az ügyben. Azért nehéz megérteni a főpolgármester azon kijelentését, hogy itt nincs járatritkítás, hiszen azt egy órával azután mondta, hogy Walter Katalin elnézést kért, hogy nem konzultáltak a járatritkításról.

Van olyan vonal, ahol a kapacitás több mint harmadát vonták el

Vitézy konkrét adatokat is sorolt azokról a vonalakról, melyeket érint az intézkedés, például a 161E ahol a reggeli csúcsban eddig 23 darab busz járt, most pedig már csak 15,

35 százalékos kapacitáscsökkenést szenvedett el.

– Nem az van, amit állítanak, hogy itt csak fél perccel kell többet várni a hidegben, itt a férőhelyek 35 százaléka szűnt meg. Azok a célok, amiket a főpolgármester megfogalmaz, hogy többen használják a közösségi közlekedést, hogy versenyképesebb legyen a BKK, szöges ellentétben áll mindazzal, ami történik – fakadt ki Vitézy.

A Thököly úton végigfutó gerincvonalról elmondta, hogy az itt közlekedő buszjáratokat mind megritkították, pedig ezen az úton eddig is nagy volt a zsúfoltság, és amikor azt mondja a főpolgármester, hogy ott „mindig is zsúfoltság volt, nincs ebben semmi újdonság”, akkor felmerül az a gondolat,

ha valahol rendszeres a zsúfoltság, akkor annak a megszüntetésére kéne törekedni és a járatokat sűríteni kéne, nem tovább ritkítani.

– Reggel 7 és 8 óra között 62 busz állt meg a Zugló vasútállomásnál, most pedig 53, lehet mondani azt, hogy most is közel egy perc az átlagos követés, de kivontak 15 százaléknyi férőhelyet, olyan buszjáratokból, ahová eddig is csak úgy lehetett fölszállni, hogy néha meg kellett várni a második, harmadik buszt, hogy az ember legalább az ajtóhoz beférjen. Ezeket a járatokat ritkítani szöges ellentétben áll a budapestiek érdekével – tisztázta a helyzetet a közlekedési szakember.

Karácsony dönthetne az intézkedés visszavonásáról

Vitézy szerint Karácsony megtehetné, hogy visszavonja ezt a döntést, sőt még a saját segítségét is felajánlotta az ügyben, hogy hogyan lehet úgy optimalizálni a járatokat és javítani a közlekedést, hogy ez ne menjen az utasok kárárra, de a főpolgármester nem kérte a segítségét.

– A budapesti közösségi közlekedés egy nagyon fontos közszolgáltatás, az emberek iskolába és munkába járása, a környezetünk védelme és a levegő minősége függ tőle. Erről az intézkedésről addig kell beszélni, amíg vissza nem vonják. Ez egy rossz intézkedés, ez kárára van az utasoknak és kárára van Budapestnek – reagált arra a felvetésre, hogy kampánytémaként használná az ügyet az elkövetkezendő főpolgármester-jelölti kampányban.