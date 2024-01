Karácsonyék olyat tettek, amit még Demszky sem mert

Igazi káoszt idézett elő a tegnap bejelentett járatritkítás Budapesten. A főváros vezetése egyik napról a másikra hozta meg a drákói döntést a rengeteg tömegközlekedési járatot érintő menetrend-ritkításról.

A csütörtök reggeli bejelentés a péntek reggeli csúcsidőben már életbe is lépett, és hatását minden érintett járaton közlekedő megérezte. Nem meglepő módon a ritkábban közlekedő járatokon igazi zsúfolt tömegjelenetek zajlottak, amiről Vitézy Dávid reggel a közösségi oldalán fotókat is megosztott. A közlekedési szakember azt is kifejtette, hogy miért nem tartja megfelelő lépésnek a budapesti városvezetés járatcsökkentési ötletét.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatrikítása összesen 53 kifejezetten fontos és kihasznált járatot érint, köztük

43 buszjáratot,

4 villamosjáratot és

6 trolibusz-járatot.

Forrás: BKK honlapja

Ennyi vonalat érintő járatritkítási csomagot utoljára tizenöt éve Hagyó Miklós, Demszky Gábor korábbi főpolgármester helyettese próbált a városra erőltetni, de akkoriban legalább volt előzetes egyeztetés a menetrendi változásokról. Így tudták végül megakadályozni a ritkítást – emlékeztetett Vitézy Dávid.

Karácsony Gergelynek azonban sikerült, ami Hagyónak és Demszkynek sem: megvalósítani az elmúlt évtizedek legnagyobb járatritkítását.

A főpolgármester azzal indokolta a lépést, hogy a home office-nak és a rugalmas munkabeosztásnak köszönhetően az átlagosnál kevesebben utaznak. A közlekedési szakértő szerint azonban ezzel egy gond van:

Erről a budapestieknek nem szólt senki, mi pedig utazni szeretnénk.

A BKK azzal érvelt, hogy csak egy-másfél perccel járnak ritkábban a buszok és villamosok, szerintük ez nem fog fennakadást okozni. Vitézy Dávid azonban felhívta a figyelmet, hogy a város legzsúfoltabb, legfontosabb járatait ritkították a csúcsidőben.

Ilyenkor eleve nem a várakozási idő, hanem a kapacitás a fő szempont

– hangsúlyozta.

Forrás: Facebook/Vitézy Dávid

Több tucatnyi csuklós busszal jár kevesebb mától a városban. Ez pedig nem mindegy. Ha mindegyik érintett vonalról kivesznek egy-két buszt, és ennyivel kevesebb közlekedik, a zsúfoltság nő, és előfordul – ahogy a képeken is látható –, hogy az utasok fel sem férnek. Önmagában ezen nem segít, hogy a várakozási idő „csak” egy perccel lett több – magyarázta.

Bár a BKK létrehozása óta kötelező, semmilyen társadalmi egyeztetés és előzetes bejelentés nem volt a menetrend átalakításáról,

a Közlekedő Tömeg civil egyesülettől értesült a közvélemény a BKK járatritkítási terveiről, melyeket ma reggeltől be is vezettek – emelte ki.