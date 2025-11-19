Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Menczer Tamásháborúellenes kampánynemzeti konzultáció

Menczer Tamás: Az Ukrajnába küldött pénz nagy részét ellopja a háborús maffia

Brüsszel az eddigi 180 milliárd eurón túl további 135 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni, emlékeztetett a politikus.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 19. 20:01
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: MTI
Mára egyértelmű, hogy a Brüsszel által Ukrajnába küldött pénz egy részét ellövik, másik részét pedig az ukrán háborús maffia ellopja – mondta Menczer Tamás szerdán, a kormánypártok országjárásának kisbéri állomásán, mindenkit arra biztatva, hogy a békét támogatva írja alá a nemzeti konzultáció aláírásgyűjtő ívét.

Sajószentpéter, 2025. november 12. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának sajószentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. november 12-én. MTI/Vajda János
Menczer Tamás (Forrás: MTI/Vajda János)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: azzal gyanúsítják az ukrán háborús maffia szereplőit, hogy 100 millió dollárt loptak el, ami több mint 30 milliárd forint. Menczer Tamás kiemelte: 

fontos azt is tudni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek és további jelentős összegeket kér. 

Brüsszel az eddigi 180 milliárd eurón túl további 135 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni.

A magyar kormány álláspontja világos. Mi nem akarunk háborút, mi békét akarunk és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét a háborúba küldjék

– szögezte le a politikus. Arra kérte a fórum résztvevőit, hogy vegyenek részt háborúellenes aláírásgyűjtésen és erősítsék meg Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy Brüsszelben a magyar érdek védelmében el tudja mondani: a magyarok tömegesen ott állnak mögötte, békét akarnak és azt akarják, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál maradjon és ne Ukrajnába kerüljön.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI)

 


