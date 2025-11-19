Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Kocsis MátéFideszrezsiárOrbán ViktorháborúmigrációMagyarországgyerek

Kocsis Máté: Orbán Viktor és a Fidesz fog minket biztonságban tartani + videó

A frakcióvezető azt is elmondta, hogy kik fogják eldönteni a jövő évi parlamenti választásokat.

Munkatársunktól
Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala2025. 11. 19. 19:40
– Azok az emberek döntik el a választást, akiknek nincs kiforrott és sziklaszilárd politikai meggyőződésük és abból indulnak ki, hogy melyik kormánnyal járnak jobban – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, a „jobban járáshoz” az is hozzátartozik, hogy az emberek nem járnak rosszabbul, mint ahogy most élnek. 

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

Szerinte ezek az emberek 35 év alatt edukálódtak annyira, hogy meg tudják ítélni: Magyarországon lehet, hogy van egy olyan politikai közösség, amely túl nagyra nőtt és már irritálóan sok ideje van hatalmon, de egyelőre 

Orbán Viktor és a Fidesz fog minket biztonságban tartani, legalábbis ami a háborút, a migrációt a rezsiárainkat, a LMBTQ-propagandát és a gyerekeink viszonyát, valamint a nyugati világban való pontos pozicionálásunkat illeti.

 Egy középméretű európai országnak ezekre mind szüksége van. Ez az, amit a Tisza nem tud felszolgálni a középszavazóknak – mutatott rá Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

