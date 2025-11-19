Kocsis Máté: Az európaiak pénzén az aranybudikon keresztül „becsatornázzák” az ukránokat + videó

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-videójában arról beszélt, hogy bár már nem lepődik meg semmin, az azért meglepte, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállamoknak azért, hogy saját költségvetésükből is finanszírozzák az ukrán háborút.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója úgy reagált, hiába kérdezte Orbán Viktor, milyen tanácsot tudna adni, milyen választ küldjenek a Bizottság elnök asszonyának, nem tudott diplomatikusan reagálni, mert szerinte csak annyit kellett volna válaszolni, hogy „elmentek ti a fenébe!”

Korábban a Magyar Nemzet is megírta, Ursula von der Leyen újabb gigantikus összeget kérne a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására. A bizottság erre a célra két év alatt 135 milliárd eurót különítene el, miközben Magyarországot továbbra is pénzügyi nyomás alatt tartják.