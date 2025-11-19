Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Kocsis MátéUkrajnaUrsula von der Leyen

Kocsis Máté: Az európaiak pénzén az aranybudikon keresztül „becsatornázzák” az ukránokat + videó

A Fidesz frakcióvezetője azt hitte, már semmin nem tud meglepődni, de Ursula von der Leyen pénzt követelő levele még őt is megdöbbentette.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 19. 16:52
Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-videójában arról beszélt, hogy bár már nem lepődik meg semmin, az azért meglepte, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállamoknak azért, hogy saját költségvetésükből is finanszírozzák az ukrán háborút. 

Komádi, 2025. november 17. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a hajdú-bihari Komádiban 2025. november 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója úgy reagált, hiába kérdezte Orbán Viktor, milyen tanácsot tudna adni, milyen választ küldjenek a Bizottság elnök asszonyának, nem tudott diplomatikusan reagálni, mert szerinte csak annyit kellett volna válaszolni, hogy „elmentek ti a fenébe!”

Korábban a Magyar Nemzet is megírta, Ursula von der Leyen újabb gigantikus összeget kérne a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására. A bizottság erre a célra két év alatt 135 milliárd eurót különítene el, miközben Magyarországot továbbra is pénzügyi nyomás alatt tartják. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/Ludovic Marin)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu