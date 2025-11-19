FIFA világranglistamagyar labdarúgó–válogatottvb-selejtező

Itt az újabb következménye a magyar válogatott kudarcának

Marco Rossi csapatának közelmúltbeli kudarcai a FIFA legfrissebb világranglistáján is nyomot hagytak. A magyar válogatott a szerdán közzétett rangsorban már nincs benne a legjobb negyvenben. Az élmezőny nem változott, továbbra is a spanyol válogatott vezet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 19:47
Az írek elleni vb-selejtező elvesztésével sokat bukott a magyar válogatott Fotó: Mirkó István
Nagy reményekkel vágott neki a magyar válogatott a vb-selejtezők utolsó fordulójának, hiszen jó esélye volt a pótselejtezőt érő második hely megtartására az írek elleni mérkőzésen, egy pont is elegendő lett volna ennek bebiztosításához. A találkozó nagy részében a kedvünkre való is volt az állás, Marco Rossi csapata kétszer is vezetett, még a rendes játékidő végén is 2-2-re állt a meccs, a 96. percben azonban Troy Parrott harmadszor is lecsapott, és a pótselejtezőre lőtte az íreket, mi pedig zsinórban a tizedik világbajnokságról maradunk le. 

Az írek ellen elhasalt a magyar válogatott
Az írek ellen elhasalt a magyar válogatott. Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott négy helyet rontott

A szívszorító kiesésnek több következménye is van, az egyik ezek közül, hogy néhány kulcsember elköszönhet a nemzeti csapattól így, hogy nem leszünk ott a jövő évi vb-n. Másrészt a nem kívánt eredmények a magyar válogatott helyezésén is meglátszanak a FIFA világranglistáján. A mieink a legtöbb pozíciót bukó csapatok közé tartoznak: a hatot rontó El Salvador a negatív rekorder, de Rossi csapatát is négy hellyel lejjebb sorolták, a top negyvenen kívül találta magát, immáron csak a 41. pozíciót foglalja el. Előttünk, a legjobb negyvenben egyébként csupán három olyan együttest találunk, amely biztosan nem lesz ott a vb-n: Szerbiát, Nigériát és Oroszországot, igaz, az utóbbi helyzete speciális, nem az eredményei, hanem az ukrajnai háború miatt marad le a 2026-os tornáról. 

A legtöbbet Málta lépett előre, öt helyet, de a magyar vb-álmokat összetörő íreknek is sokat ért a mieink, illetve a portugálok elleni váratlan diadal. Az északiak gyűjtötték a legtöbb pontot a legutóbbi frissítés óta, ezzel három pozíciót javítottak, és most az 59. helyen jegyzik őket. Az élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik. A brazilok viszont kettőt javítva a portugálok és a hollandok elé kerültek és már ötödikek.

FIFA-világranglista

(zárójelben az előző helyezés)

  1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont
  2. (2.) Argentína 1873,33
  3. (3.) Franciaország 1870
  4. (4.) Anglia 1834,12
  5. (7.) Brazília 1760,46
  6. (5.) Portugália 1760,38
  7. (6.) Hollandia 1756,27
  8. (8.) Belgium 1730,71
  9. (10.) Németország 1724,15
  10. (11.) Horvátország 1716,88

...41. (37.) MAGYARORSZÁG 1496,29

 

