Itt az újabb következménye a magyar válogatott kudarcának

Nagy reményekkel vágott neki a magyar válogatott a vb-selejtezők utolsó fordulójának, hiszen jó esélye volt a pótselejtezőt érő második hely megtartására az írek elleni mérkőzésen, egy pont is elegendő lett volna ennek bebiztosításához. A találkozó nagy részében a kedvünkre való is volt az állás, Marco Rossi csapata kétszer is vezetett, még a rendes játékidő végén is 2-2-re állt a meccs, a 96. percben azonban Troy Parrott harmadszor is lecsapott, és a pótselejtezőre lőtte az íreket, mi pedig zsinórban a tizedik világbajnokságról maradunk le.

Az írek ellen elhasalt a magyar válogatott. Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott négy helyet rontott

A szívszorító kiesésnek több következménye is van, az egyik ezek közül, hogy néhány kulcsember elköszönhet a nemzeti csapattól így, hogy nem leszünk ott a jövő évi vb-n. Másrészt a nem kívánt eredmények a magyar válogatott helyezésén is meglátszanak a FIFA világranglistáján. A mieink a legtöbb pozíciót bukó csapatok közé tartoznak: a hatot rontó El Salvador a negatív rekorder, de Rossi csapatát is négy hellyel lejjebb sorolták, a top negyvenen kívül találta magát, immáron csak a 41. pozíciót foglalja el. Előttünk, a legjobb negyvenben egyébként csupán három olyan együttest találunk, amely biztosan nem lesz ott a vb-n: Szerbiát, Nigériát és Oroszországot, igaz, az utóbbi helyzete speciális, nem az eredményei, hanem az ukrajnai háború miatt marad le a 2026-os tornáról.

A legtöbbet Málta lépett előre, öt helyet, de a magyar vb-álmokat összetörő íreknek is sokat ért a mieink, illetve a portugálok elleni váratlan diadal. Az északiak gyűjtötték a legtöbb pontot a legutóbbi frissítés óta, ezzel három pozíciót javítottak, és most az 59. helyen jegyzik őket. Az élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik. A brazilok viszont kettőt javítva a portugálok és a hollandok elé kerültek és már ötödikek.