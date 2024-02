Berágtak a DK-s polgármester konzultációja miatt a Római-parton élők

Kissék az árvízvédelmi gát ügyét is bedobták, félrevezetően felvillantva, hogy „óriási környezetrombolást okozna”, ha a part mentén építenék meg a védművet. Ezek után azt kérdezik: „Egyetért-e azzal, hogy a Római-part érintetlen maradjon, ne ott épüljön a gát?”

Kimaradt a tájékoztatásból, hogy a tervezett megoldás méregdrága, és kétezer embert nem is védene a rendszeresen áradó Dunával szemben. Arról sem esik szó, hogy a nyomvonal konzerválja, hogy a part szinte évente víz alá kerüljön, emiatt a sétány tovább pusztul, és továbbra is ki lesz téve az árvizek okozta fertőzésveszélynek.

Úgy tűnik, mégsem anonim a kérdőív

– Három darab kérdőívet találtunk a borítékban. A megadott címünkön valóban hárman vagyunk bejelentve – mutatott rá Búzás Győző helyi lakó. – A szövegben azt írta a polgármester, hogy: „A szavazás teljesen anonim, a levél alján található kilencjegyű egyedi azonosítóval történik – semmilyen személyes adatot nem kezelünk, nem tárolunk.”

– A problémánk az, hogy a „konzultációs” adatlapon több egyedi azonosító számsor is található, amelyekből egyértelműen kiderülhet – ha személy szerint pontosan nem is – a lakcímre bejelentett családok, közösségek válasza. Ezért mi azt feltételezzük, hogy ez a „konzultációs” adatlap nem szolgál más célt, mint a nyári választások kimenetelének előzetes burkolt felmérését. A megadott kérdések külön-külön is felháborítók, megtévesztők. Nem adtak, adnak semminemű korrekt információt a valódi tényekről, így véleményünk szerint – a valódi ismeretanyag hiányában – nem is lehet korrekt választ adni – hangsúlyozta az Egyesület a Római-partért elnöke. A konzultációs kérdőívek miatt

az adatvédelmi biztoshoz fordultak, hogy kivizsgálja az adatok kezelésének, gyűjtésének, felhasználásának kérdését.

Abban is állásfoglalást várnak az ombudsmantól, hogy a feltett kérdéseket egyáltalán ezen formájukban így fel lehet-e tenni.