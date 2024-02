Idén újra próbálkozni fog az Action for Democracy

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír TV-n futó Bayer-show-ban közölte: az Action for Democracy Magyarországra is nagyon komoly összegeket küldött, úgynevezett civileknek, akik aztán politikai kampánytevékenységet folytattak, és ennek az egyik fő embere, nevezett Korányi Dávid teljes nyíltsággal beszélt arról, hogy hogyan csinálták ezt Lengyelországban. – Ilyen választói csoportok, olyan választói csoportok, civilnek mondott szervezetek, amelyek egyébként Magyarországon az ellenzéket támogatják vagy az ellenzék malmára hajtják a vizet, de persze erről nem beszélnek. Tételesen levezette, hogy Lengyelországban ezt hogyan csinálták, és hogy sikerült. Na most, hogyha Lengyelországban csinálják, akkor Magyarországon is még egyszer meg fogják próbálni – mutatott rá a kormánypárti politikus.

– Olyan óriási meglepetésekre azok után, amit 2022-ben láttunk, ne számítsunk. Négymilliárdnak megfelelő összeg érkezett be mikroadományokon keresztül. Hogy bírták ezt ki nevetés nélkül, amikor erre hivatkoztak? A 2022-es választási kampányban azt látjuk és tudjuk, hogy azóta is érkeznek ezek az összegek, és hogyha sorsdöntő választás lesz, márpedig sorsdöntő választás lesz, sorsdöntő európai választás júniusban, akkor teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ez a típusú tevékenység nemhogy csillapodna, hanem sokkal nagyobb intenzitással zajlik majd, úgyhogy azt tudjuk nekik üzenni, hogy mi felkészültünk erre a küzdelemre. A mi közösségünk mindig a legnagyobb nyomás alatt tudta leadni a legnagyobb teljesítményt, és ami a legfontosabb, az ország érdekében

– szögezte le Dömötör Csaba.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)