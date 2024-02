Két részre szakad az ország

A tavaszias időbe csak a szél és elszórtan némi csapadék szólhat bele, főként a keleti tájakon. A nyugati országrészben napsütéses idő várható – közölte a HungaroMet.

Szombat délelőtt a nyugati tájakon elkezd vékonyodni a felhőtakaró, a Dunántúlon már szűrt napsütés is lehet. A vastag, zárt frontfelhőzet az ország délkeleti, keleti felére összpontosul, a csapadékzóna is kelet felé halad, délután már csak a Tiszántúlra korlátozódik. A délies szél többfelé megélénkül, kora délutánig helyenként erős is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű,

késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Estére az ország nyugati részein fátyolfelhős ég várható, keleten ugyanakkor folytatódik az erősen felhős vagy borult idő. A Dunától keletre több helyen valószínű eső, zápor. Foltokban köd is képződhet. A déli szél csak kevés helyen élénkülhet meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 1 és 8 fok között várható.

Vasárnap reggel nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Szórványosan előfordulhat eső, vagy zápor, a nyugati, északnyugati országrészben kisebb a csapadék esélye. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, néhol időnként megerősödik. A csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.