Kik járnak jól a kormány és a főváros bérletmegállapodásával?

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a főváros közötti megegyezésnek köszönhetően Budapesten és a főváros agglomerációjában is egyszerűbben, illetve a korábbiaknál jóval olcsóbban lehet majd utazni március 1-jétől. A nemrég megszületett megállapodás értelmében a Budapest-bérlet érvényes marad a főváros egész területén a BKK mellett a MÁV, a Volán és a HÉV járatain is, illetve a BKK járatain is elfogadják a vármegye- és országbérleteket. Mindegyik bérletet mindkét fél árusítja majd minden értékesítési csatornáján.

A korábbi, számos vitára okot adó költségalapú elszámolás helyett a kormány és a főváros a Budapest-bérletből, a Pest vármegyei bérletből és az országbérletből származó bevételt, valamint az ahhoz kapcsolódó menetdíj-kiegészítést – az adott érvényességi terület sajátosságaihoz igazodóan – teljesítményarányosan osztja meg.

Az Origó szerint az eddig a fővárosi önkormányzatot illető évi 12 milliárd forint normatív költségvetési támogatás helyett 2024-től olyan rendszert alakítanak ki, amely egyaránt szolgálja a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés bevétellel nem fedezett költségeinek megtérülését. Ezzel az ÉKM és a főváros lezárja a tavaly év végén megszűnt korábbi agglomerációs megállapodással kapcsolatos elszámolási vitákat is. A fővárosi önkormányzat az agglomerációs költségtérítés 2022–2023-as elszámolásaként 5,57 milliárd forintot fizet a MÁV–Volánnak.

A döntéssel mindkét fél állítása szerint legjobban az utasok járnak. Többek között az agglomerációból ingázók, mert 75 ezer felnőttnek közel 10 ezer forinttal, 85 ezer diáknak pedig közel 3500 forinttal kerül majd kevesebbe havonta a közlekedés. Emellett a döntés nyertesei az agglomerációban élő 14 év alatti kisdiákok, hiszen nekik teljesen ingyenessé válik a közlekedésük.

Azonban a 200 ezer 14 év feletti budapesti diák sem jár rosszul, mert 3450 forint helyett ezután 945 forintért utazhatnak havonta. A 350 ezer budapesti felnőtt pedig egyetlen vármegyebérlettel ezentúl a városban és annak határain túl is szabadon utazhat.