Kutyapanzióban főzték a szeszt, több tízezer litert rejtegettek

Több mint 25 ezer liter szeszes folyadék került elő földalatti tartályokból a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos szeszfőzde-ellenőrzésének köszönhetően. A hatóság tájékoztatója szerint a pénzügyőrök tavaly decembertől ez év január végéig tartottak országos szeszfőzde-ellenőrzéseket, amelyek során több ezer liter alkoholt foglaltak le.

Közölték, decemberben országszerte 22, bérfőzéssel és kereskedelmi főzéssel foglalkozó szeszfőzdében tartottak váratlan ellenőrzéseket, és 18 esetben tártak fel szabálytalanságokat.

Egyik esetben egy szeszfőzdét és egyben kutyapanziót is üzemeltető család ingatlanjain több mint 25 ezer liter szeszes folyadék került elő földalatti tartályokból és különböző helyekről, amelyek értéke 150 millió forint volt.

A pénzügyi nyomozók a tulajdonost előállították, ellene jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indítottak eljárást. Ez a bűncselekmény akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető – fogalmazott a hatóság.

Január végére a pénzügyőrök több mint kilencszáz főzdébe jutottak el, és megközelítőleg négyezer liter ismeretlen eredetű alkoholterméket foglaltak le.

A súlyos jogsértések mellett több esetben találtak adminisztratív jellegű hiányosságokat és be nem jelentett alkalmazottakat is. Hangsúlyozták, hogy a jogszabály értelmében párlatot előállítani – a meghatározott mennyiségen túl – kereskedelmi főzésben és bérfőzésben szabad. A kereskedelmi főzés és a bérfőzés engedélyköteles, a magánfőzés bejelentésköteles tevékenység. Aki engedély és bejelentés nélkül főz párlatot, jövedéki törvénysértés miatt vonható felelősségre, és akár több milliós bírságra is számíthat – olvasható a NAV közleményében.



Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)