Ön kipróbálná a svédasztalos menzát? Ebben a zuglói iskolában óriási sikere van + galéria

Leveses csészék, lapos tányérok sorakoznak egymáson az étkezőben, a menzán dolgozók az utolsó simításokat végzik, néhány perc, és kicsöngetnek az óráról. A tálalópultba bekerül a bőséges kínálat: fahéjas almaleves, zöldfűszeres csirkemell, rizibizi, de van még Stefánia vagdalt és krumplipüré is, na és egy kis lilakáposzta-saláta várja a gyerekeket. Akinek pedig egyikhez sincs kedve, olyan hideg szortiment közül válogathat, mint zöldségek, sonka, vaj, friss kenyér és gyümölcssaláta.

A csengőszó után az ebédlőbe több tucat gyerek érkezik, már rutinosan állnak a tálalópulthoz, egymást váltva szednek az illatos levesből, majd gyorsan helyet keresnek maguknak. Van azonban, aki már a pult előtt belekortyol és újra rátölt, mielőtt leül.

A Németh Imre Általános Iskolában néhány hónapja vezették be a svédasztalos menzát, láthatóan nagy sikerrel.

– Én nagyon válogatós vagyok – kezdi Abigél, miközben a rizibiziből szed egy diónyi adagot –, de amióta svédasztalos menza van, mindig találok olyat, amit szeretek – árulja el, majd végül a Stefánia vagdaltból is szed, miután látja, hogy a barátnője is ezt választotta.

– Én sem eszem meg ám mindent – veszi át a szót Levente, aki, amíg sorban áll, közli, hogy a lasagnét nem szereti, a főzelékeket viszont imádja. A következő kisfiú krumplipürét szed magának, és fűszeres csirkemellet, Abigéllel ellentétben bőségesen, majd a helyére érve visszaszalad egy kis lila káposz­táért is. Futtában még megtudom tőle, hogy a savanyúságot is nagyon szereti, főleg, ha lila.

Az illatozó fahéjas almalevesnek senki sem tudott ellenállni (Fotó: Bach Máté)

Nehezebb út

Az úgynevezett svédasztalos, vagyis szabadszedéses menza lehetőségét a Hungast még az előző tanévben kezdte el tesztelni.

Az ország legnagyobb közétkeztetési cége eddig negyven intézményben alakította ki, illetve át a menzákat, a tesztüzem pedig olyan sikeres volt, hogy az iskolák azóta is versenyeznek egymással, hogy minél előbb kialakítsák az ő intézményükben is a svédasztalos étkeztetést.

Enyedi Csaba, a cég kommunikációs vezetője felidézi, amíg az ötvenes években csak jelképes szabályoknak kellett megfelelniük a közétkeztetőknek, mára a jogszabályi környezet szigorú feltételekhez köti, az egészségi rendeletnek sem könnyű eleget tenni, hiszen a mai gyerekek az ultrafeldolgozott, magas sótartalmú és ízfokozókkal felturbózott ételekhez vannak szokva, amit tovább nehezít, hogy sok családban elmaradnak a közös étkezések is.

– Be kellett látni, hogy a közétkeztetés jelenlegi formája nem kompatibilis ezekkel a generációkkal, és bár a nehezebb utat választottuk, láthatóan megéri – mutat a kicsik felé.