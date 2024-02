Vallomás a tüntetés egyik szervezőjétől: Az öncélú magamutogatás hajtja az influenszereket

– A szereplési vágy és az öncélú magamutogatás hajtja az influenszereket, amit most eszközként használunk, hogy nagyobb figyelem irányuljon az ügyre rajtunk keresztül – ismerte el Fancsikai Eszter, a Nem akarok beleszólni Instagram-csatorna egyik szereplője egy ma megjelent interjúban. A 24.hu összeállításából az is kiderül,

a múlt heti demonstráció szervezői egyelőre nem tudják, mi lesz közös kiállásuk következő lépése.

Osváth Zsolt, azaz VV Zsolti a portálnak adott interjújában arról beszélt, szerinte tartalomgyártóként itt akár be is fejeződhetne a szerepvállalásuk, ugyanis az volt a céljuk, hogy minél több embert utcára szólítsanak, és elindítsák a társadalmi projektjeiket. Ezzel együtt érzik a közéleti szerepvállalással járó felelősséget, és tudják, nagyon sokan bíznak bennük, amire igyekeznek rászolgálni.

Egyelőre azonban türelmet kérnek azzal kapcsolatban, hogy ezt milyen formában tervezik.

Ismert, Novák Katalin köztársasági elnök, valamint Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter lemondása után több olyan influenszer szervezett tüntetést a Hősök terére,

akik a 2022-es országgyűlési kampány során még a balliberális oldal szekerét tolták.

Az egyik ilyen szereplő Gulyás Márton, aki az influenszertüntetés házigazdája, műsorvezetője. A Partizán nevű, amerikai pénzekkel támogatott csatorna arca a pályafutását szélsőbaloldali utcai provokátorként kezdte, például 2017-ben festékkel öntötte le a Sándor-palotát, amiért háromszáz óra közmunkára ítélték.

Szintén

a tüntetés támogatója VV Zsolti, valódi nevén Osváth Zsolt is, aki korábban elkötelezett támogatója volt a baloldali összefogásnak, a ZSHOWtime YouTube-csatornáján a legtöbb influenszernél komolyabb témákat feszegetett, vendége volt több politikus is.

A homoszexualitásával kérkedő VV Zsolti néven ismertté vált ellenzéki aktivista még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat, sőt: a szivárványkoalíció emlékezetes, 2021. október 23-i pártrendezvényét is ő vezette.

Különös véletlen lehet csupán, hogy a ZSHOWtime Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság éves eredménykimutatásában szereplő értékesítés nettó árbevétele 180,588 millió forint volt 2022-ben.

Ez több mint százszázalékos növekedés a 2021-es adathoz képest. Az sem véletlen, hogy az utóbbi időben Karácsony Gergelyt is láthattuk Osváth Zsolt online anyagaiban.

Osváth ugyanis együttműködik az egyik budapesti közműcéggel is, YouTube-on megosztott videójában népszerűsít a fővároshoz köthető reklámokat. Az egyik RTL-en futó műsort taglaló VV Zsolti-videó alatt nem másnak mond köszönetet a baloldali véleményvezér, mint a Budapesti Közműveknek és a fővárosi önkormányzatnak, később a Budapesti Közművek reklámplakátja is felugrik a videóban.

Borítókép: Tüntetés a Hősök terén (Fotó: Kurucz Árpád)