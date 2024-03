Elektromos kerékpárral lopott sertéseket egy férfi

Csaknem kétszáz, 25 és 50 kiló közötti sertést lopott el a munkahelyéről egy férfi Vésztőn – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden, írta a Police.hu.

A tettes tavaly április utolsó napján és májusban egy hónap alatt nyolcmillió forint kárt okozott a munkaadójának.

Elektromos kerékpárt is bevetett

Magának tizenöt sertést tartott meg, azokat több fordulóval, az elektromos kerékpárjára gumipókkal rögzített ládában vitte haza. Emellett adott is el egy mezőgyáni és két vésztői férfinak az állatokból, és az egyik közösségi oldal piacterén is hirdette a szerzeményeit. A vevők rendszerint éjszaka mentek a telephelyhez, az állatgondozó a kerítésen át adta ki nekik a jószágokat, így ők is tisztában voltak azzal, hogy az állatok lopottak.

A Szeghalmi Rendőrkapitányság az állatgondozót sikkasztás, a vásárlókat pedig pénzmosás bűntett elkövetésével gyanúsítja. A büntetőeljárás iratait továbbították az ügyészségre – közölték.