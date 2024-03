Íme az öt legerősebb állítás Magyar Péterről Varga Judit interjújában

Bezárta egy szobába, a fia szabadította ki

„Bezárt egy szobába, azért, mert bekattant azon, hogy mentünk egy nyári rendezvényre, éppen sminkeltem, és valamiért ő nem akart oda elmenni, mert valószínűleg nem tudta elviselni, hogy nekem megnyitó beszédet kell ott mondani – akkor már miniszter voltam” – mesélt el Varga egy másik súlyos esetet. Ez után elkezdett kiabálni a gyerekeinek, hogy szabadítsák ki:

a nagy fiam hozott egy kulcsot, akkor még csak tizenegy éves volt, és ő szabadított ki

– fogalmazott, majd hozzátette: minden gyerekük emlékszik még erre a jelenetre.

Öngyilkosságot színlelt

Varga Judit elmondása szerint, Magyar Péter egyszer azt is eljátszotta, hogy öngyilkosságot követett el. Mint mondta, feküdt mozdulatlanul, mellette pedig egy üres nyugtatós doboz volt. Nem válaszolt, Varga hiába szólongatta, így ijedten kihívta a mentőket. Amikor letette a telefont, Magyar felült az ágyban, majd közölte, hogy semmi baja. Majd elvitte magával Varga Judit telefonját, így a kiérkező mentők telefonjáról kellett elérnie a saját készülékét.

A terhessége alatt nekilökte egy ajtónak

Az igazságügyi miniszter egy fizikai bántalmazásról szóló történetet is felhozott az adásban, elmesélte ugyanis, hogy egy alkalommal az agresszív Magyar Péter nekilökte őt egy ajtónak, miközben ő éppen várandós volt. Elmondása alapján terhessége és kismamaideje alatt egyébként többször is megalázta őt Magyar. A legfájóbb az volt számára, amikor, első szülése után nem tudott betelni gyermekük látványával és ennek az érzésének hangot is adott, de Magyar csak annyit felelet:

„Mi van, nem bírsz összerakni egy normális magyar mondatot? Nem jártál nyelvtanórára? Szövegértési problémáid vannak?”

Varga elmondása szerint ettől teljesen összetört és sírni kezdett, a férje pedig erre azt reagálta, „Sírjál, majd elmegy a tejed”.

A gyermekeket is fenyegette, és velük zsarolta feleségét

Azonban Magyar Péter nemcsak Varga Juditot fenyegette, hanem a gyerekeket is. Egy ponton azt mondta nekik:

A mama tönkretette papát, úgyhogy a papa most mindenkit börtönbe fog juttatni, titeket pedig intézetben fognak nevelni.

Vagyis Magyar Péter a gyerekek fenyegetésével és megfélemlítésével akarta zsarolni Varga Juditot. Varga Judit elmondása szerint Magyar egy idő után elkezdte ugyanazt csinálni az éppen serdülő korba lépő fiával is, mint vele „hogy nem tudott a gyerek úgy viselkedni, olyat mondani, hogy ne kapja ugyanazt a verbális abúzust az apjától”. A volt igazságügyi miniszter szerint legnagyobb fiuk már nem is akar találkozni az apjával.