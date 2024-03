Karácsony mondvacsinált okokra hivatkozva húzódozik a főpolgármester-jelölti vitától

Karácsony Gergely főpolgármester lehetetlen feltételeket támasztva próbál jó előre kibújni a főpolgármester-jelölti vita lehetősége elől – fejezte ki sajnálatát Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt egy Facebook-bejegyzésben. Úgy folytatta, Budapest első embere arra hivatkozva hárította el a tegnapi kezdeményezését, hogy ameddig valamelyik jelölt vissza nem lép, ő nem szeretne vitára kiállni.

Vitézy szerint ez nem egy reális feltétel, a budapestiek idén júniusban három érdemi ajánlat közül választhatnak. Az egyik Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, a másik a jelenlegi főpolgármester, aki permanens ellenzéki miniszterelnök-jelölti kampányt folytat a Városházáról, és akkor is a kormányra mutogat, amikor még a mai keretek között is lehetne előrelépni. Hozzátette, indul ő is, aki a terveiről akar beszélni ebben a kampányban, nem unalmas pártpolitikai csatákat folytatni.

– A főpolgármester feltétele tehát valójában irreális, menekülés a vita elől. Pedig a budapestieknek tartozunk azzal, hogy vitán is ütköztetjük az elképzelésünket a főváros jövőjéről és az elmúlt évek főpolgármesteri teljesítményéről.

A magam részéről bármikor, bárhol készen állok a vitára, kettesben, hármasban vagy négyesben, Budán vagy Pesten, ülve vagy állva – fogalmazott Vitézy Dávid.