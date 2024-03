Vitézy Dávid nem cáfolta, hogy tárgyal Magyar Péterrel

– Karácsony Gergely valójában nem főpolgármester szeretne lenni, hanem miniszterelnök. Ezt kétszer megpróbálta, 2026-ban is így fog tenni, pedig már a villamos is elütötte – mondta Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt a Partizán című műsorban. A jelölt hozzátette, Karácsony Gergelynek lett volna lehetőségre az előrelépésre még a mai politikai körülmények között is. Nem csak a városvezetés zöld imidzse, hanem a városlakók részvételiségére vonatkozó szándékának az őszintesége is megkérdőjeleződött, amikor megvédték Walter Katalin BKK-vezérigazgatót a tömegközlekedést használó utasokat levágandó pulykákhoz hasonlító kijelentése után – vélekedett.

Karácsony teljesítetlen ígéretei

Vitézy Dávid hangsúlyozta:

Karácsony 135 ígéretéből 93-at nem teljesített, amit brutális aránynak tart, és ezek között „nem anyagi forrást igénylő, betartható ígéret nincs”.

Felrótta a főpolgármesternek, hogy Draskovics Tibor ül a BKK igazgatóságában és Gál J. Zoltán a vagyonkezelőjében, továbbá példaként említette az elmaradt egyharmados női kvótát, az állatvédelem hiányát, mert például nem nőtt az Illatos úti menhely kapacitása Karácsony főpolgármestersége alatt, pedig állatvédelmi chartát hirdetett, de nem adott rá a 250 milliárd forintos költségvetésből. Nem teljesítette azt az ígéretét sem Karácsony, hogy rendbe tette volna a városháza udvarát. – Nem lehet felelősen azt állítani, hogy mindenről Orbán Viktor tehet, és Karácsony a kormány miatt nem tudta a női kvótát teljesíteni a BKK igazgatóságában, vagy nem oldotta meg a lakhatási krízist a jelentős fővárosi ingatlantulajdon ellenére – fejezte ki.

A főpolgármester-jelölt azért is kritizálta Karácsonyt, mert a Bajcsy-Zsilinszky úton építendő villamosnak még csak a tervei sem készültek el, pedig azok nem kerültek volna sokba, csak 2019 óta a főpolgármester semmit nem tett az ügyben. Vitézy rámutatott: Karácsony a DK listáját vezeti, és a Gyurcsány-párt frakcióvezetője lesz. Kikérte magának azt, hogy Karácsony őt betolakodónak nevezte, mire a műsorvezető azzal védte a főpolgármestert, hogy Vitézy a kormánykörökből érkezett. Erre a jelölt úgy felelt, hogy szeretné meghaladni a pártpolitikát, Karácsonytól és Szentkirályi Alexandrától is azt kérte, hogy a kampányban tartózkodjanak a személyeskedéstől, emellett pedig vitát javasolt a többi jelölttel.

Vitézy Dávid felidézte: Karácsony 2019-ben azzal kampányolt, hogy Vitézy lesz a BKK vezérigazgatója, aztán egy mismásolás kezdődött el, aminek a lényege az volt, hogy Draskovics lett az igazgatóság elnöke, és Karácsonyék olyan feltételekkel írtak ki pályázatot a posztra, amikről tudták, hogy Vitézy nem tudja teljesíteni.