Olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb lett mától a közlekedés – mutatjuk a részleteket

Új időszámítás kezdődik a közlekedésben Magyarországon március elsején, ami négymillió ember életét fogja jobbá tenni – jelentette be tegnap Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki ezután felsorolta a részleteket:

Magyarországon van 700 ezer olyan 6–14 év közötti gyerek, akinek március elsejétől díjmentes az utazás.

Továbbá egymillió olyan 14–25 év közötti fiatal, aki eddig tanulói jogviszony megléte mellett kapott kedvezményt, de mától anélkül is 50 százalékos kedvezménnyel utazhat.

Van 300 ezer olyan 65 év alatti személy, aki nyugdíjszerű ellátásban részesül, valamilyen oknál fogva korábban nyugdíjba ment. Mától nekik ingyenes a helyközi közlekedés.

Egymillió közalkalmazott – regisztráció esetén – 50 százalékos kedvezménnyel veheti igénybe a helyközi közlekedést.

200 ezer olyan nagycsalád – körülbelül egymillió ember –, akik eddig kedvezménnyel utazhattak, mától pedig ingyenesen vehetik igénybe a helyközi szolgáltatást.

Van 900 ezer olyan személy, aki magyar igazolvánnyal rendelkezik, számukra évi 12 alkalommal biztosítják az ingyenes utazást.

280 ezer fogyatékkal élő embernek is ingyenes lesz az utazás.

Március 1-jétől a MÁV-Volán-csoportnál a sokféle bérlettípusból mindössze kettő marad: a vármegye- és az országbérlet. Ez azt jelenti, hogy a kilométer alapú bérletek megszűnnek, az úgynevezett viszonylati menetjegyek és okosjegyek viszont megmaradnak.

A teljes árú vármegyebérlet 9450 forintba, a tanuló vármegyebérlet 945 forintba kerül havonta.

A teljes árú havi országbérletért 18 900 forintot, a tanuló országbérletért 1890 forintot kell fizetni.

Budapest-bérlet, országbérlet

A miniszter emellett tájékoztatott: március 1-től a BKK-járatokon a Budapest-bérlet mellett az országbérletet és a Pest vármegyebérletet is elfogadják. A szabályok értelmében a Budapest-bérlet változatlanul érvényes a főváros egész területén a BKK járatai mellett a Volánbusz környéki és regionális autóbuszain, a MÁV-HÉV járatain, valamint minden MÁV-START-vasútjáraton Budapesten belüli utazás esetén a 2. kocsiosztályon; a BKK-járatokon elfogadják a Pest vármegyére váltott havi vármegyebérletet, valamint a havi országbérletet is. A felek egyúttal abban is megállapodtak, hogy valamennyi bérletet mindegyik érintett minden értékesítési csatornáján árulja majd.

Március 1-től emellett az árak is változnak, a Budapest bérletért 9500 helyett 8950 forintot kell fizetni havonta.

Az árcsökkenés érinti a

félhavi (6300 helyett 5950 forintba ),

a negyedéves ( 28 500 helyett 26 850forintba ),

és az éves Budapest-bérleteket is (103 000 helyett 99 950 forintba kerülnek).

A BKK közleményében jelezte, hogy időarányosan kompenzálják azokat, akik már megvették az éves, a szemeszter- vagy a negyedéves bérletüket.

