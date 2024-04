Aki nem a buszsávot használja, mint Karácsony, az tudja, hogy egyre nehezebb közlekedni Budapesten

Karácsony Gergely szerint 2019 óta folyamatosan csökkennek a dugók – mondta Dömötör Csaba a közösségi oldalán. Felidézte: ezt a kijelentést a jelenlegi főpolgármester a közelmúltban egy vele készült interjúban tette.

Ez így azért elég meredek állítás, mert aki tőle eltérően nem használja a buszsávot, aligha ezt tapasztalja a mindennapokban.

– hívta fel a figyelmet a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára utalva arra az esetre, amikor Karácsony Gergelyt a sofőrje a szolgálati autóval a buszsávban vitte, amire válaszul a jelenlegi főpolgármester azt állította, hogy az utazás idején éppen aludt.

A főpolgármester azt is mondta, hogy a jobboldalnak nem számítanak a tények, erre reagálva Dömötör Csaba videójában tényekkel mutatja be a jelenlegi helyzetet Budapesten.

– A Tomtom navigációs cégnek van egy folyamatos mérése. Tavaly novemberben a főpolgármester is erre hivatkozva büszkélkedett egy posztban, tehát elfogadja ő is az eredményeit – mutatott rá.

Most ez a mérés azt mutatja, hogy

a torlódási szint Budapesten a nyolcadik legrosszabb negyvenegy uniós nagyváros között.

Amennyiben 387 nagyvárost vetünk össze a világ minden pontjáról, akkor a főváros sajnos a 37. legrosszabb helyen szerepel – ismertette az államtitkár. Hozzátette: a mérések azt is kimutatták, hogy a pesti autósok évente átlagosan 85 órát veszítenek el a dugók miatt.

Sok minden ez, csak nem javulás.

– hangsúlyozta Dömötör Csaba. Hozzátette: naponta autósok százezrei torlódnak a budapesti utcákon, értékes időt veszítenek, amit másra is fordíthatnának, a családjukra, a munkájukra, vagy bármi másra. Közben a légszennyezettség is nő, ami azokra is káros, akik nem autóval közlekednek.

A közlekedésszervezés a mostani városvezetés egyértelmű kudarctörténete. Na, ezért is kell változás Budapesten.

– mutatott rá.