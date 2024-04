Dobrev Klára előre hozott választással kampányol, hogy lekörözze Magyar Pétert

– A közvélemény-kutatások fényében jelenleg inkább disztópikus felvetés az, hogy a nemzeti oldal egyáltalán veszíthet bármelyik megméretésen június 9-én. Az öt évvel ezelőtti eredmények, valamint a jelenlegi, pártpreferenciát mérő közvélemény-kutatások ismeretében kijelenthető, hogy a Fidesz–KDNP vereségére az esély rendkívül csekély, gyakorlatilag a nullához közelít – fejtette ki lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász annak kapcsán, hogy Dobrev Klára a héten azt írta a ­Facebook-oldalán, hogy „ha Orbán veszít június 9-én, akkor másnap előre hozott országgyűlési választást fogunk követelni”. A Századvég jogi szakértője leszögezte, hogy Dobrev Klára elképzelése nem más, mint egy politi­kailag is üres kijelentés, a saját választóik félrevezetése, megtévesztése.

– A DK is alighanem érzi, hogy a Magyar Péter-jelenség elsősorban nem a Fideszre, hanem először a Momentumra és a többi kis balos pártra, később azonban Gyurcsányék ellenzéki oldalon elfoglalt vezető pozíciójára is jelenthet majd kihívást

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Megjegyezte, Magyar Péter maga is súlyos személyes morális és hitelességi problémákkal küzd – nem is olyan rég még vezető állami menedzseri pozíciókat töltött be, illetve korábbi felesége ellen irányuló, még a házassága alatti kapcsolati erőszakkal összefüggő kérdéseket vet fel a múltja –, de a baloldalt mindmáig meghatározó Gyurcsány Ferenc és több más baloldali politikus sem nézett szembe eddig saját morális felelősségével – például a 2006-os események kapcsán.

Az alkotmányjogász felhívta a figyelmet arra is, hogy a baloldal hosszú ideje képtelen tematizálni a politikai közbeszédet, a kegyelmi ügy is tulajdonképpen rajtuk kívül keletkezett, és legfeljebb az ellenzéki média, de semmiképpen sem az ellenzéki pártok által sikeresen kihasznált politikai botránnyá nőtte ki magát. Szerinte éles kontrasztot is mutatott az ügy: a gyurcsányi, balliberális kormányzás időszakával ellentétben ma a magas politikai szinten elkövetett hibáknak, tévedéseknek vannak releváns jogi következményei, míg a baloldalon a bűnöknek sincs.

– Dobrev Klára felvetése tehát jelenleg egy elkeseredett kísérlet, hogy magukhoz vegyék a témák meghatározásában az irányítást, amely hamarabb elhaló kezdeményezés is lehet majd, mint Magyar Péter mozgalom- és pártépítése. Az utóbbi ettől még kudarcba is fulladhat közép- vagy hosszú távon, de kétségtelen, hogy Magyar most „felkavarta az álló vizet” az ellenzéki oldalon, amit jól jelez Dobrevék újabb tematizációs kísérlete is

– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán.

A szakértő szerint a következő időszak valószínűleg újabb politikai túlélési technikákról és kegyetlen belharcokról szól majd a politikai baloldalon, és jóval kevésbé arról, hogy valódi, életképes alternatívát mutassanak majd a kormányoldallal szemben. Az alkotmányjogász szerint ennek személyi, szervezeti és morális vetületű, mélyebb okai is vannak, de a lényege az, hogy nem tudnak erőt sugárzó, egységes és kormányképes politikai ajánlatot tenni még saját választóiknak sem, és lényegében ugyanazt a nagyságú tortarészt szeletelik egymás között a választói támogatottság tekintetében Magyar Péterrel.

– A baloldalon tort ül a tehetségtelenség és az intellektushiány: az ő számukra a politika annak művészete, hogy keressék a bajt, megtalálják, akár létezik, akár nem, helytelenül diagnosztizálják, és rossz orvosságot alkalmazzanak vagy javasoljanak rá. Eközben sosem foglalkoznak a magyar társadalmat és politikai közvéleményt valóban érintő és foglalkoztató kérdésekkel

– tette hozzá ifj. Lomnici Zoltán.

