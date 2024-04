Ellepte a hó a Kékestetőt és van itt erről néhány káprázatos fotó is

Április vége ide vagy oda, az időjárást nem különösebben érdekli, hogy ilyenkor mi a szokás idehaza, így az ország néhány pontján esett egy kis hó, erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. A hónap kilencedik napján Szentendrén esett hó, a tizenhatodikon az Írott-kő havazódott be, erről bővebben ide kattintva olvashat, aztán jött a sorban a Bükk is.