Láng Balázs már nem veri nagydobra a közösségi oldalán, hogy Magyar Pétert támogatja

Láng Balázs megpróbálná eltüntetni a nyomait annak, hogy milyen szerepet játszik a Magyar Péter-féle szervezkedésben. A baloldalhoz régóta szorosan kötődő Láng neve annak kapcsán került elő a napokban, hogy őt ölelgette Magyar Péter a legutóbbi tüntetésén, a színfalak mögött. A Blikk által készített felvételek nyilvánosságra kerülése után a médiaszakember először magyarázkodni kezdett, mondván, hogy semmilyen formalizált kapcsolata nincs Magyarral, majd a Facebook-profiljáról is eltüntette a politikai szerepvállalásáról árulkodó tartalmakat. Így például a Magyar Péter-féle demonstráción készített közös képeket a feltöltés után nem sokkal eltüntették, a többi olyan felvétellel egyetemben, amelyek azt bizonyítják, hogy Láng Magyar Pétert támogatja. Korábban Láng közösségi oldala olyan képekkel is tele volt, amelyeken a baloldal mellett mozgósított a 2022-es választáson, ám ezeknek a felvételeknek sincs már nyoma a profilján. Úgy tűnik, Láng Balázs a költekező életformájáról tanúskodó képeket is jobbnak látta törölni, hiszen a luxus ételfogyasztásait bemutató felvételeket is leradírozta a Facebook-oldaláról.

Hű kép nyerhető Láng Balázs politikai tevékenységéről az általa kezelt Facebook-csoportokból is. Az egyikben például múlt vasárnap azt jelentette be, hogy a csoport vezetői ezen a héten előállnak egy 12 pontos, Magyar Péternek szánt javaslatcsomaggal.

Láthatóan kellemetlenül érinti Lángékat, amikor nyilvánosságra kerülnek az ehhez hasonló terveik, s immár igyekszik elejét venni, hogy a mozgósításra létrehozott csoportokból kikerüljenek különböző információk. Egy bejegyzésében például arra figyelmeztette a Talpra Külföldön Élő Magyarok! tagjait, hogy a csoport hamarosan zárttá válik, az újonnan jelentkezőket pedig alaposan lekáderezik, sőt a jelenlegi tagok közül kigyomlálják a szerintük gyanús elemeket.

„Kedves Trollok, Voyeurök és Narancskárosultak! 3 napon belül a csoportot zárttá minősítjük, így mostantól már csak »aki bújt, aki nem« alapon lehet csatlakozni hozzánk. Onnan viszont szigorú profilellenőrzés után tudtok belépni, és szélsebesen ki is lehet kerülni. Már csak 3 napig szivárogtathatjátok a posztokat, kommenteket a senki által nem olvasott propaganda felületekre, aztán úgy kivágunk benneteket, hogy öröm lesz nézni! Vihetitek ezt is az Origóra! Köszönjük a megértést!” – írta Láng. Egy másik bejegyzésben pedig úgy fogalmazott, hogy nem népszerűsíteni kellene a csoportot, hanem „eldugni”.

Láng Balázst évtizedek óta szoros szálak fűzik a baloldalhoz, néhány esztendővel ezelőtt például Márki-Zay Péterért rajongott, 2019-ben pedig az MSZP kampányának egyik kulcsembereként dolgozott. A 2006–2008 között a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kommunikációs és PR-igazgatója volt, 2007-ben – vagyis szintén a Gyurcsány-kormány alatt – pedig a soha meg nem épült kormányzati negyedért felelős kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett.