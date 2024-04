Most mindenki beleszólhat, hogyan alakítsa a kormány a zöldpolitikát

– Magyarország nem követője, hanem éllovasa a globális zöldenergetikai fordulatnak, és az is kíván maradni – mondta György László kormánybiztos pénteken Jászberényben, a „Közös ügyünk a zöldenergia” felméréshez kapcsolódó sajtótájékoztatón. Rámutatott:

a zöldgazdaság mint ágazat egyik része, hogy meg kell tudni termelni a zöldenergiát, ezen a területen Magyarország igen jól áll.

Emlékeztetett: 2020-ban a kormány meghirdette a Klíma- és természetvédelmi akciótervet, amelyben azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra 90 százalékban szén-dioxid-semlegesen állítson elő villamos energiát Magyarország. – Be fogjuk tudni tartani a vállalásunkat – jelentette ki a kormánybiztos.

A második fontos pillér a zöldenergia tárolására alkalmas high-tech rendszerek. Ilyen kapacitásokból Magyarország a nemzetközi elemzőházak szerint 2030-ra a negyedik legnagyobb kapacitással fog rendelkezni az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Németország után – közölte.

A harmadik rész, hogy ezt az energiát föl is kell tudni használni, a negyedik terület pedig a zöldenergia újrahasznosítása, a körforgásos gazdaság bevezetése

– fejtette ki. A kormány azt szeretné, ha Magyarország ezen a területen is élen járna, György László szerint erre minden esély meg is van. A kormánybiztos arra is felhívta fel a figyelmet, hogy a zöldenergetikai piac üzleti lehetőség a magyarok számára.

Magyarok százezreinek fog jól fizető, biztos munkahelyet jelenteni a következő évtizedekben, egyben a fenntartható, környezetbarát, egészséges, tiszta jövő záloga is. György László ismertette:

a zöldgazdaság piaca az oxfordi Economics szerint 2020-ban 1300 milliárd dolláros volt a világban, és a piac 2050-ig megnyolcszorozódik.

Nagy tétje van tehát a zöldenergetikai fordulatnak és annak is, hogy a zöldgazdasággal kapcsolatos munkahelyek és kapacitások hol jönnek létre a világban.

Azok a térségek, azok az országok tudják ezt a versenyt megnyerni, amelyek egyetértenek az alapvető kérdésekben

– mutatott rá. Hozzátette: a kormány ezért kezdeményezett a zöldenergiáról párbeszédet.

A kormánybiztos mindenkit arra biztatott, hogy töltse ki a kérdőívet, amelyben arra keresik a választ, hogyan gondolkodnak a magyarok a zöldenergiáról, a zöldgazdaságról és a fenntartható jövőről. A felmérést április 15-ig lehet kitölteni a zöldenergia.kormany.hu oldalon, és a tizenhárom kérdésre adott válaszok alapján fogják Magyarország zöldgazdaság-stratégiáját finomhangolni – mondta.