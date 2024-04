Tervek az asztalfiókban

– Tételes listát vezet arról az önkormányzat, hogy az elmúlt években milyen fejlesztésekkel, rendelkezésekkel igyekeztek javítani a fővárosban élők életszínvonalát és fejleszteni az infrastruktúrát, a közlekedést és a zöldterületeket – árulta el lapunknak Balogh Samu. A főpolgármester kabinetfőnöke jó pár fejlesztést fel is sorolt, köztük számos olyan, a közlekedést érintő rendelkezést, amelyeket a korábbi városvezetés kezdeményezett és készített elő, a Karácsony Gergely által vezetett főváros pedig befejezett.

Villamosprojektekről tett ígéretek

– Az elmúlt évtizedek legnagyobb járműfejlesztési programját hajtottuk végre. Alacsonypadlóssá tettük a teljes autó­buszflottát, több mint ötven új trolibuszt állítottunk forgalomba és 26 új villamost hoztunk Budapestre – emelte ki Balogh Samu. Hozzátette: szerinte a meglévő járművek elosztását is hatékonyabbá tették, így a BKK több helyszínen tud alacsonypadlós szolgáltatást kínálni az utasoknak, aminek eredményeként 2019-hez képest több villamosvonalon járnak akadálymentesített CAF villamosok. Az átszervezésekkel magyarázta, hogy új trolibuszvonalakat is létrehoztak, kihasználva az új trolik önjáró képességét. Karácsony Gergely a kabinetfőnökéhez hason­lóan korábban több ízben arról számolt be, hogy a főváros 2019 óta növelte a BKV járműflottáját, aminek részeként trolik, villamosok és buszok tömkelege érkezett a fővárosba. A baloldali városvezetés azonban következetesen nem említi meg, hogy a járműflotta gigantikus bővítése a Fidesz–KDNP vezetése alatt kezdődött el.

A közösségi közlekedés fejlesztésével kapcsolatban az elmúlt időszakban Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt azt állította, hogy miközben a főváros a Nagykörúton belül található területeket fejleszti és csinosítja, addig magára hagyja a külső városrészeket. Felvetettük ezért Balogh Samunak ezzel összefüggésben azt is, a főváros ­miért a Bajcsy-Zsilinszky úton építi vissza a villamost, és miért nem a Thököly úton. A BKK egyik háttérbeszélgetésén elhangzottak szerint ugyanis szakmai konszenzus van arról, hogy a területen szükség lenne egy kötöttpályás vonalra a korábban megszüntetett villamos helyén. A kabinetfőnök erről szólva kifejtette: három villamosprojektet indítanak most el, ebből csak az egyik az Újbuda–Újpest villamostengely, ami összeköti Észak-Pestet és Dél-Budát. Itt egy rövid, alig több mint két kilométeres szakasz hiányzik csak a Bajcsy és a Váci út belső részén. De emellett Dél-Pesten van még két projektjük, egyrészt a 42-es villamos meghosszabbítása a Havanna lakótelep irányába, másrészt a 3-as villamos meghosszabbítása Pesterzsébeten.

A távlati céljaink szerint pedig ezt a vonalat a jövőben meg akarjuk hosszabbítani Csepelre és Budára is, így kijelenthető, hogy a villamosfejlesztések alapvetően külvárosi fókuszúak

– jelentette ki Balogh Samu. Közölte: a BKK az év második felére készíti el a megújult hálózatfejlesztési stratégiáját, amelyben vizsgálni fogják a Thököly utat is, ugyanis a területen több lehetőség is van a jelenleg igencsak leterhelt buszközlekedés kiváltására. Felmerült ugyanis a 4-es metró meghosszabbítása Zugló irányába, illetve a villamos- vagy trolibuszkapcsolat kiépítése is.

Balogh Samu azt is megemlítette, hogy hamarosan befejeződik a Határ úti aluljáró felújítása. Az első tervek szerint a befejezés határideje 2023. augusztus vége lett volna, ez módosult 2023. október 31-re, de addig sem fejeződött be. A jelenlegi tervek szerint 2024. április 30-ra készül el a felújítás.

Kerékpáros-fejlesztések

Emellett a kerékpáros-infrastruktúra fejlesztését is kiemelten kezelte a városvezetés, a kabinetfőnök elmondása szerint a főváros teljes területén több milliárd forintot szántak az elmúlt években a bicikliutakra és az ahhoz tartozó kiszolgálóegységek bővítésére.

A főhálózaton 52 kilométer kerékpáros-infrastruktúra létesült, és emellett kialakítottunk 450 kilométernyi olyan mellékhálózatot, ahol forgalomcsillapítással, egyirányú utcák létrehozásával tudtuk biztonságosabbá tenni a kerékpáros és a gyalogos közlekedést

– tette hozzá. Karácsony Gergely kabinetfőnöke lapunk kérdésére válaszolva elárulta, hogy véleménye szerint nem számottevő azon kerékpárutak száma, amelyeket a forgalmi sávokból alakítottak ki.

Erre nincsen konkrét szám, ez az Üllői és Váci út, illetve a Nagykörút kapcsán fordulhatott elő, de a legtöbb helyen igyekeztünk a parkolósávok felhasználásával kialakítani a bicikliutakat, az Üllői úton pedig a 3-as metró felújításának befejezése után zömé­ben az egykori buszsávokat alakítottuk át kerékpársávokká

– emelte ki Balogh, majd hozzátette, rengeteg zöldfejlesztést is végrehajtott a főváros, tavaly őszig több mint 33 ezer új fát ültetett el, és számos természetvédelmi területet jelölt ki.

Emellett közvetlen európai uniós forrásokból három természetvédelmi területet terveznek a jövőben fejleszteni, a III. kerületi Mocsárosdűlőt, a Tétényi-fennsíkot, illetve egy őrmezői, természeti oltalomra érdemes területet is.

Emellett a fővárosi közgyűlés határozataival számos új természetvédelmi területet jelölt ki a városvezetés, például Nagytétényben vagy az Óbudai-szigeten. A nagytétényi Duna-part védetté nyilvánításával ugyanakkor a kerületben élőknek komoly problémáik voltak, ugyanis kiderült, hogy azzal lehetetlenné vált szabadidős létesítmények, többek között csónakházak, kikötők, tűzrakók és bicikliutak létesítése a part közvetlen közelében.

Csúszik a Városháza park létrehozása

Szintén egy, a politikai élet kereszttüzében álló fejlesztéssel, a Városháza park kiépítésével kapcsolatban Balogh Samu lapunknak elmondta, továbbra is az előkészítés fázisnál tart a park tervezése, amelynek első üteme a Városháza passzázs átadása volt. A kabinetfőnök a csúszást azzal indokolta, hogy elsőként be kell fejezni a Városháza homlokzatának a felújítását, és csak utána lehet megkezdeni a park kialakítását.

Az elmúlt időszakban számos kritika érte a fővárost, amiért Karácsony Gergely ígérete ellenére nem számolták fel a Városházán található parkolót, hogy annak a helyén parkot és közösségi teret alakítsanak ki. Az üggyel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok főpolgármester-jelöltje is megszólalt, aki kamunak nevezte Karácsony Gergely parkosítással kapcsolatos ígéretét.

Célkeresztben az alsó rakpart

A pesti alsó rakparttal és annak fejlesztésével kapcsolatban Balogh Samu elmondta, az elmúlt öt évben megújult a Margit híd és az Országház közti első szakasz. A Margit híd és az Országház között valósult meg a kivitelezés.

A tervezés még régebben indult el, de mi átterveztük, módosítottunk a műszaki tartalmon. Ennek köszönhető, hogy valódi, talajkapcsolatos fákat tudtunk ültetni, és nemcsak dézsákba telepített növényeket helyeztünk el, mint a Margit hídtól északra található szakaszokon

– mondta el Balogh Samu. A szakasz még 2021-ben a kormány támogatásával és a főváros kivitelezésében valósult meg. A tervek szerint a területen kiszélesítették a járdákat, megszüntették a parkolóhelyeket, felszámolták a szalagkorlátokat és növelték a forgalomcsillapított szakaszok hosszát.

Ezt követően elkezdődött és jelenleg is zajlik az Országháztól a Fővám térig tartó szakasz felújításának tervezése, amely során a korábbiakhoz hasonlóan a külföldi példákat figyelembe véve fog megújulni a rakpart következő szakasza, az erre vonatkozó kiviteli tervek a jelek szerint még idén elkészülnek. Azonban azt jelenleg nem lehet tudni, hogy pontosan mikorra fog megkezdődni az említett szakasz felújítása. A Népliget fejlesztésének megrekedését Balogh Samu cáfolta, és azt állította, hogy jelenleg is zajlik a terület kivitelezésének tervezése.

Kizárólag a kormányzati BFK által fejleszteni kívánt parkok fejlesztése állt meg. A Népliget esetében volt egy ötletpályázat, ez alapján voltak díjazott művek. Most a feladat az, hogy a várostervező cégünk bevonásával jöjjön létre egy olyan koncepcióterv, amelyből ütemezetten lehet megvalósítani egyes részeket, amint rendelkezésre állnak a források

– tette hozzá Balogh Samu, majd elmondta: jelenleg is számos, a korábbi városvezetés által megtervezett és csak kivitelezésre váró beruházás van a főváros birtokában, azonban azokat rendre áttervezik, ugyanis más szakmai szempontok alapján dolgoznak, mint a korábbi városvezetés.

Hol vannak a kész tervek?

A tervek jelentős része azonban még el sem készült. Balogh Samu erről lapunknak azt állította, hogy a kormány hibájából nem állnak rendelkezésre kész tervek a városházán, ugyanis az euró­pai uniós források folyósításának késleltetése miatt nem érkeztek meg azok a források, amelyekből a főváros a tervezéseket finanszírozná.

A 2021–2027-es uniós ciklusnak már a felénél járunk, és sajnos csak tavaly kezdődött meg ezeknek a forrásoknak a kiírása. Most tudja a főváros elkezdeni az említett villamosprojektek előkészítését

– mondta el Balogh Samu, majd hozzátette, néhány esetben így is állnak rendelkezésre kész tervek, pél­dául a Margitsziget zöldfelületi rekonstrukciójának befejezésére vagy a Flórián téri felüljáró felújítására.

Az árvízvédelem terén is készülnek tervek a Római-part mentén és azzal átellenben az újpesti oldalon is. Most kilátásba helyezték, hogy bizonyos uniós forrásokhoz is hozzá tudunk férni, ami kitartó lobbizás eredménye volt mind a kormánynál, mind pedig az Európai Bizottságnál, úgyhogy optimistán tekintünk a jövőbe

– zárta a beszélgetést a főpolgármester kabinetfőnöke.