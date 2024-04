Már az LMP is aggódik a hídpénzbotrány miatt

Az LMP – Magyarország Zöld Pártja várja a hídpénzbotrány vizsgálatainak végeredményét, ugyanis az eddig napvilágot látott információk aggodalomra adnak okot.

Valós probléma, hogy nem látunk tisztán az ügyben

– közölte az LMP a Mandinerrel.

Mint arról a Magyar Nemzet cikkezett, a minap nyilvánosan is elérhető lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése a Lánchíd megkésett és megdrágult felújításáról. A dokumentum számos aggályos részletről számolt be, továbbá zárójelbe teszi Karácsony Gergely főpolgármester korábbi védekezését az egyre botrányosabb, hídpénzbotrány néven elhíresült ügyben. A Mandiner felidézte, az elmúlt napokban reagált a Kehi-jelentésre a kivitelező A-Híd Zrt., Vitézy Dávid főpolgármester-helyettes és a Jobbik is.