Magyarázkodásba kezdett a Lánchíd kivitelezője

Hiába próbálta Karácsony Gergely és köre eltolni magától a hídpénzbotrányt, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) pénteken közzétett részjelentése lerántotta a leplet a baloldal egyik legnagyobb korrupciós botrányáról. A főváros balliberális vezetése ugyanis eddig azzal érvelt, hogy a renoválás és a kétes pénzmozgások között nincs időbeli egybeesés.

Mint már kiderült, a felújítást végző A-Híd Zrt. közel másfél milliárd forintot utalt át a számlagyáros Vig Mór exügyvéd Sunstrike Hungary Kft. nevű cégéhez. A pénzmozgások két ok miatt keltettek gyanút. Egyrészt az A-Híd a korábban vállalthoz képest ötmilliárd forinttal drágábban végezte el a híd felújítását, másrészt a másfél milliárd forint átutalására a mai napig nem adott senki semmilyen magyarázatot, annak üzleti vagy más oka nem ismert.

A Kehi által közzétett dokumentum azonban pontosan, lépésről lépésre bemutatja a folyamatot, a dátumok pedig tételesen cáfolják Karácsonyék védekezését,

a másfél milliárd forint egésze a közbeszerzési eljárás alatt, 1,3 milliárd forint pedig – 36 részletben – a kivitelezési szerződés megkötése után került az A-Hídtól a számlagyáros exügyvéd cégéhez.

A Kehi még egy szempontra rámutatott. Mégpedig arra, hogy a Sunstrike-hoz érkezett 1,54 milliárd forintból 1,51 milliárdot utaltak tovább két ügyvéd részére. A továbbított pénzből – a tranzakciók időpontja és összege alapján beazonosítható módon – 1,34 milliárd forintot 39 alkalommal, jellemzően az átutalás napján vagy azt követő néhány napon belül készpénzben felvettek. Az utalások és a készpénzfelvételek sorrendje, illetve a beruházóhoz érkező kifizetések között időbeli összefüggés fedezhető fel – állapította meg a Kehi.

A két ügyvéd kiléte az eddigi bűnügyi és más információkból kikövetkeztethető.

Egyikük Vig Mór (aki nem mellesleg Vig Dávid Amnesty-vezér testvére), másikuk Hegedüs Dániel, akinek – mint a Kehi is utalt rá – egy épületben volt irodája Viggel. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal azt is hangsúlyozta, hogy a jelentés megállapításai alapján további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet.

Hárít a vállalat

Az A-Híd a Telexnek küldött válaszában elhárította a Lánchíd felújításáról szóló részjelentésben megfogalmazott vádakat. A cég azt bizonygatta, hogy a Kehi megállapításainak nincs köze a Lánchíd-projekthez, amelynek költségvetéséből Vig Mór cége nem kapott fizetséget. Hangsúlyozták: a vizsgálatok alatt együttműködtek a Kehivel, és minden szükséges dokumentumot átadtak.

Szerintük nem történt szabálytalanság, mindent „a számviteli törvény betartásával” csináltak. Állítsuk szerint a Sunstrike Kft.-t érintő NAV-eljáráshoz nincs közük, a céggel egyedül „műsorok gyártására, sugárzására és azok környezetében reklám elhelyezésére vonatkozó” szerződésük volt. Az elkészült rövidfilmeket közel ötszáz DVD-n adták át a hatóságoknak – közölték.