Karácsony a Transparencyt is magával ránthatja a hídpénzbotrányban

Egyre kínosabb helyzetbe kerül a Transparency International (TI), amely jogilag átláthatónak minősítette a botrányba fulladt Lánchíd-felújítást – írja a Mandiner. A lap emlékeztetett: a Soros-szervezet saját honlapján még be is számolt arról, milyen sikeresen zárult a Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás, majd közölték, hogy minden jogszerűen és tisztességesen zajlott. Mindezt úgy, hogy a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartása szerint a TI magyarországi szervezetének nem volt akkreditált közbeszerzési tanácsadója, amikor a Lánchíd felújítási tenderének tisztaságát vizsgálta.

A probléma azzal van, hogy ezért ötmillió forint megbízási díjat kaptak.

A szervezet jelentésével kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste a Közbeszerzési Hatóság elnökét, aki rámutatott: egészen egyszerűen kizárható, hogy a TI-nek meglenne a szükséges, rendkívül speciális közbeszerzési, illetve más szaktudása ahhoz, hogy megítélhessen egy olyan jellegű eljárást, mint amilyen a Lánchíd-felújításé volt.

Mint arról lapunk részletesen beszámolt, hiába próbálta Karácsony Gergely és köre eltolni magától a hídpénzbotrányt, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) pénteken közzétett részjelentése lerántotta a leplet a baloldal egyik legnagyobb korrupciós botrányáról. A dokumentum pontosan, lépésről lépésre bemutatja a folyamatot, a dátumok pedig tételesen cáfolják Karácsonyék védekezését,

a másfél milliárd forint egésze a közbeszerzési eljárás alatt, 1,3 milliárd forint pedig – 36 részletben – a kivitelezési szerződés megkötése után került a kivitelező A-Hídtól a számlagyáros exügyvéd cégéhez.

A Kehi még egy szempontra rámutatott. Mégpedig arra, hogy a Sunstrike-hoz érkezett 1,54 milliárd forintból 1,51 milliárdot utaltak tovább két ügyvéd részére.

A továbbított pénzből – a tranzakciók időpontja és összege alapján beazonosítható módon – 1,34 milliárd forintot 39 alkalommal, jellemzően az átutalás napján vagy azt követő néhány napon belül készpénzben felvettek. Az utalások és a készpénzfelvételek sorrendje, illetve a beruházóhoz érkező kifizetések között időbeli összefüggés fedezhető fel – állapította meg a Kehi.

A két ügyvéd kiléte az eddigi bűnügyi és más információkból kikövetkeztethető.

Egyikük Vig Mór (aki nem mellesleg Vig Dávid Amnesty-vezér testvére), másikuk Hegedüs Dániel, akinek – mint a Kehi is utalt rá – egy épületben volt irodája Viggel. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal azt is hangsúlyozta, hogy a jelentés megállapításai alapján további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet.